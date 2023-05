/FOTO, VIDEO/ Megakoncert skupiny Rybičky 48, Gastrofestival, Pochod kutnohorských havířů, vernisáž výstavy v GASK, Pohádková Barbora ZŠ Žižkov, sportovní utkání i fotbalový charitativní zápas, finále celorepublikového seriálu v gymnastice na Klimešce. V Kutné Hoře bude o víkendu těsno, očekává se návštěva až šestnácti tisíc lidí.

Vedení města počítá s tím, že atraktivní program, který nabídnou oba volné dny - 27 a 28 květen, přiláká do města až šestnáct tisíc lidí. Z radnice už teď zaznívá důrazné varování, aby návštěvníci neparkovali v centru města nebo jeho okolí a raději používali veřejnou hromadnou dopravu.

Rybičky 48 zvou na hlavní tahák víkendu - MEGAKONCERT DOMA.

S víkendovými akcemi souvisí také rozsáhlé uzavírky komunikací. Na omezení se musí připravit řidiči zejména ve Vnitřním městě a okolí parku pod Vlašským dvorem a to už od středy 24. května, kdy bude uzavřena místní komunikace Žižkova brána od křižovatky s ulicí Pobřežní po křižovatku s ulicí Novomlýnskou. Od 26. května se pak omezení ještě rozšíří.

„Bude uzavřena část Havlíčkova náměstí a další přináležící komunikace v okolí Breüerových sadů. Uzavírky budou poměrně rozsáhlé, takže určitě nebude vhodné snažit se zaparkovat v centru města ani v jeho blízkosti,“ uvedl starosta Lukáš Seifert.

Právě Breüerovy sady budou oba víkendové večery hostit kutnohorskou kapelu Rybičky 48, která na domácí půdě a pod širým nebem mohutně oslaví 20 let existence se spoustou hostujících kapel. Na nedalekém Palackého náměstí se zase v sobotu koná nejvýznamnější gastronomická slavnost regionu - Gastrofestival v Kutné Hoře.

Sobota 27. 5. 2023

Gastrofestival

Pochod kutnohorských havířů

Megakoncert Rybičky 48

Vernisáž výstavy v GASK

Pohádková Barbora

Gymnastika na Klimešce

Odemykání potůčků a řek



Neděle 28. 5. 2023

Fotbal pro nadaci 2023

Megakoncert Rybičky 48

Gymnastika na Klimešce

Výstava v GASK

Městská policie bude situaci monitorovat a neukázněné řidiče pokutovat. Vedení města apeluje na návštěvníky, aby raději používali veřejnou hromadnou dopravu. Podle koordinátora Radima Fedoroviče jsou autobusy připravené. „Během víkendu dojde k posílení linky 802 přes centrum města, kdy budou vloženy další spoje,“ potvrdil Fedorovič. Starosta Seifert dodal, že pro město to budou náročné dny a pokud lidé do Kutné Hory nutně nemusí, ať návštěvu raději odloží. „My se na to těšíme, je to velká výzva, ale prosíme o trochu shovívavosti,“ doplnila místostarostka Špalková.

O tom, že bude Kutná Hora doslova praskat ve švech svědčí i fakt, že na víkend prakticky nebylo možné už několik týdnů zpátky sehnat ubytování. Plno hlásí Penzion Barbora a Kutna, apartmány Dačický či Hotely Zlatá Stoupa, U Kata a Mědínek. Návštěvníci musí počítat i s tím, že bude těžké se v poledne někde najíst. Výhodu mají ti, kteří mysleli na rezervaci.

Kutná Hora bude posedmé plná chutí a vůní. Na sobotu se chystá gastrofestival

„Pro nás se toho moc nezmění, víkendy máme vždy plno, hlavně v době oběda. Ale na nadcházející víkend rozhodně stoupl počet rezervací, je to znát,“ řekl číšník z restaurace Čtyři sestry Jan Doskočil.