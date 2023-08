Zbýšovský rybník byl dlouhé roky rájem rybářů, stejně jako stovek turistů, kteří sem mířili za koupáním i krásnou přírodou. Rušno bylo vždycky i v místním autokempu, který provozuje obec už třicet let. Půjčovala se tu šlapadla i lodičky, prodávalo občerstvení. Kvůli chystané opravě historické hráze a odbahnění byl v roce 2021 rybník vypuštěn a bez vody je dodnes. „Je to velká škoda, hlavně pro místní rybáře, protože to byl pěkný rybník a dobře zarybněný,“ vzpomíná Josef Herodes, hlavní hospodář z místní organizace rybářů Kutná Hora, která měla Zbýšovský rybník více než čtyřicet let v pronájmu. Rybářům se přitom podařilo získat dotaci na hráz i odbahnění, jenže obec ji tehdy nevyužila.

Hospody zavřely, obecní kasa pláče

Podle současného starosty Zbýšova Viktora Husáka bývalé zastupitelstvo uvěřilo příslibům větších peněz na základě předraženého projektu a tohle je výsledek. Skoro 11 hektarů vodní plochy postupně zarostlo plevelem. Když přestal Zbýšovský rybník fungovat, turistů ubylo a to zákonitě pocítila také obecní kasa. Rekreační středisko totiž vyhledávali lidé i ze vzdálenější koutů republiky. „Bohužel je to cítit i z návštěvnosti v našem kempu, protože lidé většinou jezdí k vodě. V obci pak postupně ukončily provoz hospody, máme tu obchod, kde je to také znát,“ vysvětluje starosta Husák. „Jezdili jsme sem roky a vždycky to ve Zbýšově žilo. Moje děti se tady naučily plavat. Škoda tak krásného místa,“ vzpomíná Lada Bartošová, jejíž rodina má nedaleko chalupu.

Zbýšovský rybník léta patřil k vyhledávaným cílům turistů a rybářů:

Zdroj: Jana Adamová

Aby obecní kemp přežil, musel se situaci přizpůsobit. Jeho správce David Michal říká, že bylo nutné změnit koncept a zacílit na jinou klientelu, jinak by skončil. „Nebylo to jednoduché, ale za ty dva roky, co jsem správce se postupně podařilo stav zlepšit. Koná se tu výstava psů, jezdí sem školy na adaptační pobyty, sportovní oddíly, spolupracuji s hasiči z Třemošnice a díky tomu máme zase téměř obsazeno,“ vysvětluje David Michal. Obnovit Zbýšovský rybník ale bude podle starosty velká a nákladná akce. Nepůjde totiž jen o vybagrování nánosů z jeho dna a opravu původní sypané hráze, na které se postupem let podepsala těžkotonážní doprava.

Budeme čekat na vhodný dotační titul

Obec musí současně vybudovat kanalizaci, která v budoucnu zabrání tomu, aby byly do rybníka vypouštěny splašky, jako se v minulosti dělo. „To je podmínka z Odboru životního prostředí, že pokud by se rybník opravoval a znovu napouštěl, musí být toto vyřešeno. Tím vyřešíme úniky, jelikož všechny trubky budou zaslepeny,“ vysvětlil starosta s tím, že v tuto chvíli je už zažádáno o stavební povolení. Celý projekt bude každopádně rozdělen na několik částí a jeho realizace se bude odvíjet od možnosti získat státní dotace. Náklady na opravu hráze a obnovu rybníka byly předběžně vyčísleny na 70 milionů korun, dalších 30 milionů bude stát obecní kanalizace.

Rybník ve Zbýšově v listopadu 2020.Zdroj: Deník / Hana Kratochvílová

„Jsme obec s rozpočtem 12 milionů korun, taková akce by pro nás byla likvidační. Zhruba za čtyři měsíce budeme mít k dispozici projektovou dokumentaci a budeme čekat na vhodný dotační titul,“ dodává starosta s tím, že ohledně investic do rybníka se obec chystá oslovit s žádostí o finanční pomoc i města Čáslav a Kutnou Horu. Projekt počítá s tím, že kolem rybníka znovu vzniknou písečné pláže a na březích u lesa zase mola pro rybáře. V plánu je i znovuobnovení půjčovny šlapadel a lodí, která tu měla svou tradici. Modernizace by se měl dočkat také autokemp, kde výhledově vzniknou nová karavanová stání a opraví se stávající chatky. Rybník by měl v budoucnu zůstat výhradně ve správě obce, která by ráda případný zisk z jeho provozu investovala zpátky do své infrastruktury.

Zdroj: Deník/Jana AdamováZbýšovský rybník se nachází v obci Zbýšov na Kutnohorsku. Založen byl v druhé polovině 16. století. Napájí ho říčka Klejnárka, v tomto úseku nazývaná Opatovický potok. Původní rozloha činila 15,4 ha, během své existence byl dvakrát zmenšený vysušením a zavezením jižní a severní části na současných 10,8 ha. Maximální hloubka je 5 metrů. Rybník má původní sypanou hráz z jílové zeminy a kameniva, která je aktuálně v havarijním stavu a je nutné ji opravit. Od roku 2021 je vypuštěný.