Motorkář se zranil při nehodě na výjezdu z Čáslavi. Utrpěl otřes mozku

K výjezdu rychlé lékařské pomoci je navíc nutná indikace naléhavosti 1 nebo 2, přičemž v případě 1 se jedná o nejvyšší prioritu, kdy je paušálně aktivovaná i letecká záchranná služba. „Vytíženost posádky RLP Čáslav je 1,2 výjezdu za 24 hodin. Zhruba osmdesát procent všech výjezdů ZZS připadá na naléhavost 3 a více,“ vysvětlila dále Nováková. Z výjezdového stanoviště Čáslav je tak prakticky využívána pouze 1 rychlá zdravotnická pomoc. Vedení ZZS SK se proto domnívá, že transformace posádky rychlé lékařské pomoci na rychlou zdravotnickou pomoc by tak ve výsledku vedla k lepší dostupnosti záchranky jako takové v celé oblasti.

S tím ale starosta Čáslavi Jaromír Strnad nesouhlasí. Obává se, že tento krok by vedl k prodlužování dojezdové doby k pacientům, která má být ze zákona do 20 minut. „Proběhlo jednání s tím, že se my jako město ve spolupráci s nemocnicí pokusíme pomoci zajistit lékaře tak, aby k tomuto kroku nemuselo dojít,“ sdělil starosta. Je prý přesvědčený, že do konce roku se nejspíš nic nezmění, dále pak bude záležet na jednáních se ZZS. „Budeme se snažit udělat všechno pro zachování RLP, ale samozřejmě zřizovatelem je Středočeský kraj a ten pokud se rozhodne, nezmůžeme nic,“ konstatoval. Základna rychlé lékařské pomoci by tak byla nadále dostupná ve Zbraslavicích a v Kutné Hoře. Z okresního města je dojezdový čas dle navigace kolem 15 minut.