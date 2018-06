Sám sebou: žáci si uvědomili, kam směřují a čeho chtějí v životě dosáhnout

Střední Čechy /ROZHOVOR/ – Mohlo by se zdát, že vyrazit na dovolenou je jen tak. Jednoduché. Pokud jste se ale někam chystali, víte, že to není vůbec jednoduché: vybrat si, kam se vůbec pojede, adekvátně si zabalit věci… A navíc, každý v rodině může mít jinou představu o ideální dovolené. Kam ale lidé míří nejčastěji? Na to jsme se zeptali cestovatelky Kateřiny Peukerové, která zároveň pracuje jako prodejkyně zájezdů.