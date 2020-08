Ulice před domem má však jistá omezení: nemohou do ní vjet motorová vozidla. Během víkendu, kdy odborníci pracovali na sanačních pracích, byl omezený přístup i chodcům, aby je nemohly práce ohrozit. „Na několik hodin jsme zapáskovali celou ulici, aby nedošlo k ohrožení chodců,“ podotkl Josef Viktora.

Vývoj však byl během víkendu poměrně dramatický. Leckoho mohlo překvapit, že nebylo možné projít částí Kollárovy ulice. Mělo to svůj důvod: po dohodě se statikem kompletně uzavřelo vedení města část ulice právě i pro chodce. „Důvodem je nepříznivý vývoj sanačních prací a riziko pádu i čelní stěny objektu,“ uvedl starosta města Josef Viktora prostřednictvím facebookového účtu kutnohorské radnice. Současně požádal občany, aby se nepřibližovali do blízkosti objektu. „Jak informoval stavbyvedoucí a statik, v pondělí na místo dorazí další technika s plošinami k urychlení prací,“ doplnil starosta.

To se právě nyní děje. Otázkou samozřejmě zůstává, co se bude dít dál. „Jaký bude další osud domu, to se neví, zatím se odehrávají zabezpečovací práce,“ zhodnotil současnou situaci Josef Viktora.

Část zdi dvorního traktu bývalého hotelu se i s lešením zřítila při sanačních pracích již ve čtvrtek 20. srpna. „Na místo okamžitě dorazili pracovníci stavebního úřadu a vyzvali k zastavení stavby a zamezení přístupu osob do blízkosti stavby. Ještě ten samý den se uskutečnilo jednání na místě události za účasti pracovníků stavebního úřadu, statika a zástupce majitelky,“ uvedlo vedení města.

Objevily se další vady v konstrukci

V neděli odpoledne stavbyvedoucí firmy z důvodu zjištění dalších vad v konstrukci při rozebírání štítu požádal z bezpečnostních důvodů o kompletní uzávěru i pro chodce. Místo bylo ohraničeno bezpečnostní páskou. Krátce před 18. hodinou mělo dojít k odstranění zákazu průchodu chodců. Informovalo o tom vedení města.

Bývalý hotel Černý kůň byl v minulosti nabízen k prodeji za 30 milionů korun. Hotel Černý kůň je součást památky Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.