/FOTO, VIDEO/ Sedlecká pouť, jedna z nějvětších akcí svého druhu v Česku, se nezadržitelně blíží. Pouťové veselí letos začne ve čtvrtek 28. března a potrvá až do pondělí 1. dubna. V době konání pouti musí řidiči počítat s dopravními omezeními.

Sedlecká pouť v Kutné Hoře. | Video: Deník/Irena Blahníková

Sedlecká pouť se znovu po roční odmlce vrací do Kutné Hory. Tradiční velikonoční událost, jež se na předměstí města koná po více než stovku let, znovu přiláká tisíce návštěvníků na oblíbené pouťové atrakce i doprovodný stánkový prodej s rozmanitým sortimentem. Jedna z největších poutí v České republice se koná od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna 2024.

Na návštěvníky čekají desítky atrakcí, včetně novinek

Sedlecká pouť představuje každoročně širokou škálu atrakcí pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou i letos těšit na klasické pouťové atrakcí jako jsou kolotoče, střelnice, házecí hry a mnoho dalších, které zaručují nezapomenutelné zážitky pro celou rodinu. Pro ty, kdo hledají adrenalin, nebudou chybět ani modernější atrakce.

Zdroj: Deník/Irena Blahníková

„Pouť v letošním roce pořádáme v osvědčeném rozsahu a tradičním formátu. V Kutné Hoře postupně postavíme až šedesátku atrakcí, včetně několika novinek. V pátek, o víkendu a v pondělí doprovodí pouťové veselí i rozmanitý stánkový prodej ve dvou širokých ulicích Hrnčířské a Vítězné,“ potvrdil Josef Tříška, dlouholetý pořadatel poutě.

Zdroj: Deník/Irena Blahníková

Právě pouť v Sedlci je příležitostí pro pořízení unikátních ručně vyráběných suvenýrů, uměleckých předmětů a tradičních českých výrobků od stovky stánkařů, kteří se na pouti ve dvou širokých ulicích představují. Kromě toho nebude chybět ani bohatá nabídka pochutin, od tradičních českých specialit po mezinárodní kuchyni pro každého návštěvníka. Vstup do areálu pouti bude jako obvykle zdarma, vstupné na atrakce se pohybuje v rozmezí od 50 do 300 korun.