/FOTOGALERIE/ Sekat, nebo nesekat? Město Kutná Hora se ale k trendu velkých měst, kde přestali ve větší míře sekat trávu, aby zabránili vysušování půdy, nepřidá. Doporučení komise pro životní prostředí městští radní zamítli. Důvodů k tomu měli několik.

„Komise pro životní prostředí vytipovala místa ve městě, kde by bylo vhodné trávu nesekat. Na radě jsme o tom diskutovali, někteří radní byli proti. Argumentovali tím, že pokud se tráva sekat nebude, tak se zaplevelí, zvýší se výskyt hmyzu v trávě a v neposlední řadě to bude podhoubí pro alergeny,“ vysvětlila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu) s tím, že ale Technické služby Kutná Hora dostaly pokyn, aby trávu nekosily až u země, ale nechávaly ji vzrostlou do větší délky. Ne všichni ale s tímto postojem souhlasí a nesekání trávy vnímají jako řešení, jak se účinně bránit důsledkům suchého a horkého počasí.