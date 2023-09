„Samosběr probíhá každý den od 12 do 18 hodin. Až dotrháme tento sad, přesuneme se do dalšího a dokud budou zájemci jezdit, bude i samosběr,“ konstatoval Jan Šenk.

V nabídce jsou aktuálně odrůdy Bohemia, Golden a McIntosh. Asi tak za týden se pak do svojí optimální sklizňové zralosti dostane i zimní odrůda Gloster, kterou lze uskladnit na několik měsíců.

Ještě o polovinu méně si tu pak účtují za spadané ovoce určené k rychlé spotřebě. Kilo jablek, které si zákazník nasbírá pod stromy, přijde na 5 korun. A i když mají tato jablka už nějaké ty vady na kráse, své příznivce si rozhodně najdou. „Je to nádhera, jablka ze země jsou daleko lépe vyzrálá. A jsou trošku červivá, což je dobrá známka toho, že nejsou tak stříkaná,“ říká jedna ze zákaznic.

To ostatně potvrzuje i Jan Šenk, podle kterého jde skutečně o ta nejlepší jablka a proto červům chutnají. Společnost navíc dodává ovoce výrobcům dětských výživ a tady platí přísná pravidla pro použití chemických postřiků. „V době sklizně nesmí být v ovoci žádné reziduum, proto ve stejném režimu jedeme v podstatě celou produkci. Chemii sice používáme, ale je tam vyloučena spousta účinných látek,“ vysvětlil agronom s tím, že od června už se navíc používají pouze biologické přípravky.

Sady čeká kácení

Lidé, kteří na samosběr dorazí, drží ovocnáře doslova nad vodou. Nízké výkupní ceny oproti každoročně stoupajícím nákladům na provoz totiž představují pro pěstitele obrovský problém a ovocnářství se stává jen stěží udržitelné. Ani zdejším sadům se kácení nejspíš nevyhne, předpokládá se, že se bude každoročně redukovat 7 až 10 procent plochy. „My sem jezdíme tak rádi, to sbírání je naprostý relax. Rozhodně lepší, než nákupy v obchoďáku. Je to smutné, kam se to dostalo,“ komentuje situaci další sbírající.

Zákazníci se prý ale bát nemusí, o svoje ovoce jen tak nepřijdou. „Sadů bude třeba míň, ale budeme se snažit, abychom měli ovoce pro prodej tady u nás ve dvoře, pro velkoobchody, stánkaře a aby bylo pro samosběr. Ale orientovat se na řetězce by byla sebevražda,“ doplnil Šenk.

Společnost Sady Bílé Podolí vznikla v roce 1993. Hospodaří na jižních svazích Železných hor, kde má ovocnářství letitou tradici. V roce 1998 se stala jedním ze zakládajících členů Odbytového družstva producentů ovoce a zeleniny, dnes CZ Fruit – odbytové družstvo Praha. Obhospodařuje 265 ha sadů a 440 ha rostlinné výroby.