Za volební obvod Kutná Hora ale bude kandidovat i Jiří Strachota (Svobodní), současný starosta Vlašimi Luděk Jeništa (STAN) a podle informací Deníku svého kandidáta postaví i KSČM.

Jaromír Strnad do Senátu kandiduje už potřetí. „Původně jsem to v plánu už neměl, ale nechtěl jsem být jako někteří ostatní a ČSSD opouštět v době, kdy není právě na výsluní. To byl hlavní důvod, proč jsem nakonec kandidaturu přijal. Tím druhým důvodem je fakt, že Senát by měl být opozicí Poslanecké sněmovně,“ řekl Strnad.

Kandiduje doktor i starosta

Bohuslav Procházka je vyhlášeným pediatrem, dětským kardiologem a dlouhodobým zastupitelem Kutné Hory.

„Vždy jsem byl zastánce křesťansko-demokratické politiky a chtěl bych ji v podmínkách Senátu ČR podporovat. Trápí mne, že v posledních letech dochází k již dlouho avizovanému poklesu počtu praktických lékařů pro děti, přičemž konkrétní dopady vidíme již i na našem okrese. Tento proces začíná ohrožovat dostupnost a kvalitu poskytované péče o děti, a to v oblasti, kde naše zdravotnictví bývalo příkladem celému světu,“ řekl ke své kandidatuře Procházka.

Jako dětský lékař a kardiolog prý zároveň vidí na posledních zdravotních datech výrazný nárůst počtu obézních dětí, což sebou přináší rizika jak pro každého z nich, ale především pro zdravotní stav celé populace.

Novou senátorkou se chce stát i Kateřina Daczická. „Smysl senátora vidím, jako další možnost pomoci svému regionu a občanům, kteří v něm žijí. Tak jako hospodář pečuje o své hospodářství, je pro mě cílem pečovat o region, naslouchat potřebám lidí a představitelů jednotlivých obcí a být reprezentantem. Tyto názory a potřeby dále komunikovat, v případě potřeby dělat veřejná slyšení a být spojovacím článkem s dalšími vládními institucemi,“ uvedla Daczická s tím, že do zastupitelstva města Kutná Hora nebude kandidovat z pozice číslo 1.

„Nejsem zastánce kumulace funkcí. Nicméně bych ráda obhájila pozici řadového zastupitele, neboť chci přispívat k rozvoji města, tak, jak se o to snažím nyní,“ dodala.

Z Poslanecké sněmovny zpět do Senátu

Za humny okresu, přesto za volební obvod Kutná Hora, kandiduje Luděk Jeništa, který už rovněž senátorskou zkušenost má - v letech 2012 až 2018 byl senátor za obvod č. 41 – Benešov. Dvacet let je současně vlašimským starostou a nyní i krajským zastupitelem.

„Rozhodl jsem se kandidovat, protože mě práce v Senátu nesmírně baví a naplňuje, je to úplně něco jiného než v Poslanecké sněmovně. V roce 2018 jsem nekandidoval, protože ORP Vlašim se změnilo a spadlo pod Kutnou Horu, takže jsme de facto vypadli. Nyní, když je znovu možnost, tak kandiduji,“ vysvětlil Jeništa.

Volby do Senátu České republiky se od roku 1996 konají každé dva roky a vždy se při nich vymění třetina z 81 senátorů. V letošním roce se tedy volby týkají 27 kandidátů, potažmo obvodů. Nyní je funkční období všech senátorů šestileté.