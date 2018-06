Senioři by od září mohli jezdit zadarmo

Kutná Hora - Městská autobusová doprava doznala před nedávnem výrazných změn. Do centra Kutné Hory začaly 11. černa zajíždět autobusy nové linky č. 6. Nyní to vypadá, že by se z další poměrně radikální změny mohli těšit zejména senioři nad 70 let. Ti by totiž už od září měli jezdit městskou dopravou úplně zadarmo.

„Už na minulém zasedání městské rady jsem avizoval, že se touto otázkou budeme vážně zabývat. V rámci integrované dopravy nejen Středočeského kraj, která působí na Kutnohorsku, ale také v dalších městech, jsou senioři nad 70 let přepravováni zdarma. Rozhodli jsme se stejný systém zavést i na území Kutné Hory,“ uvedl starosta města Josef Viktora s tím, že impulsem k návrhu bylo i několik dopisů, které obdržel od kutnohorských seniorů. V řadě z nich prý byla prosba o prominutí jízdného. Žádali o něj například senioři, kteří denně autobusem dojíždí tam a zpět na injekce do kutnohorské nemocnice. „V rámci integrace jsme se rozhodli podat návrh na prominutí jízdného pro obyvatele starší 70 let, ve hře byla i varianta snížení jízdného na padesát procent z plné ceny,“ řekl Viktora. Návrh už schválila rada města, zelenou ale bude muset dostat ještě od městských zastupitelů. Ty ale čeká řádné jednání až v září. „Zároveň bude muset být projednána změna smlouvy s dopravcem a změna tarifu s ROPIDem (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). Původně jsme chtěli, aby změnu bylo možné aplikovat okamžitě, ale není to možné,“ vysvětlil Viktora, proč senioři budou na jízdné zdarma muset čekat až do září. ČTĚTE TAKÉ: Padesát milionů za Čapí hnízdo již Imoba vrátila Řeč přišla i na to, jakým způsobem budou senioři prokazovat nárok na slevu. Podle Viktory nebudou potřeba žádné speciální kartičky, dostačující prý bude jakýkoliv doklad totožnosti. „Na základě něj řidič vydá lístek s nulovou hodnotou jízdného. Díky tomu budeme moci zároveň získat přehled o tom, kolik seniorů městskou dopravu využívá. To doteď nebylo možné žádným způsobem zjistit," řekl Viktora. Město by změna v tarifu jízdného měla vyjít na dvě stě až tři sta tisíc korun. Současný dopravce Arriva Východní Čechy částku odhaduje podle sousedního Kolína, kde už senioři nad 70 let zadarmo jezdí. Letos si však podle kutnohorského starosty změna tarifu žádné rozpočtové opatření nevyžádá, protože v rozpočtu je na dopravu vyčleněno dostatek prostředků. Zlí jazykové ale tvrdí, že jízdné zdarma pro seniory nad 70 let je jen dobrým předvolebním tahem na branku. Josef Viktora to ale rezolutně odmítl. „Navrhovali jsme to už před dvěma lety, ale radou tehdy návrh neprošel ani jako bod jednání. Na současném návrhu jsem pracoval s Karlem Koubským ml. A pak jsme se na něm dohodli celá rada,“ odmítl spekulace Viktora. Dalších změn by městská autobusová doprava měla doznat, jakmile skončí vyhodnocování zkušebního provozu autobusů, které zajíždějí do centra města. Některé zastávky by mohly přibýt, ty méně využívané naopak zmizet. Také pravděpodobně dojde k úpravě jízdního řádu v souvislosti s otevřením malínského nadjezdu a s obnovením řádné autobusové dopravy z Malína. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Kamenosochaři v zámeckém areálu dokončili svá díla

Autor: Hana Kratochvílová