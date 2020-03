Senioři na Kutnohorsku mohou využít službu Kamarád na telefonu

Senioři, které v těchto dnech trápí osamělost a sociální izolace, mohou využít službu portálu Chcipomoct.cz. Právě ta pro ně totiž zajišťuje Kamaráda na telefonu. Stačí, aby senior nejprve zavolal na linku 777 778 538 v době od 8 do 17 hodin. Tam se dozví jméno dobrovolníka, který mu později zavolá zpátky a vyslechne, jak se mu daří nebo co ho trápí a na oplátku dobrovolník bude vyprávět o tom, co je nového. Připraveny ale bude mít i různé vtipné příběhy pro rozveselení.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com