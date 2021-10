Policie radí Nezvěte k sobě domů nikoho neznámého - nepouštějte do svého bytu neznámé osoby - nepůjčujte nikomu neznámému peníze - nevěřte cizím lidem, kteří Vám nabízejí peníze - neukazujte nikomu svoje finanční úspory - nedůvěřujte neznámým lidem v telefonu ani na ulici - buďte obezřetní k cizím lidem, kteří Vás požádají o pomoc - mějte osobní věci (doklady, peníze apod.) pod kontrolou - pokud se cítíte ohroženi, volejte linku 158.

Opatrnost je na místě podle ní i při vstupu do domu nebo výtahu. Raději se vyplatí počkat a výtah znovu přivolat. „Pokud starší člověk cestuje hromadným dopravním prostředkem, je lepší sedět v blízkosti řidiče a u dveří, lze je použít jako únikovou cestu,“ uzavřela.

Případy různých krádeží či přepadení podle ní řeší policie každý den. „Bohužel je smutnou pravdou, že pachatelé krádeží a loupeží se vyskytují všude, proto by lidé měli být opatrní. Není vhodné chodit blízko okraje vozovky s taškou přes rameno, tu by mohl vytrhnout někdo z jedoucího auta. Večer je potřeba vyhýbat se neosvětleným místům,“ řekla Marečková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.