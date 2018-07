Senioři se dočkali, od srpna budou jezdit autobusem zadarmo

Kutná Hora – Senioři nad 70 let mohou jásat. Od 1. srpna budou totiž jezdit Městskou autobusovou dopravou (MAD) v Kutné Hoře zcela zdarma. Kutnohorská radnice tak tarif MAD Kutná Hora přizpůsobila tarifu integrované dopravy ve Středočeském kraji a okolních měst, kde už senioři nad 70 let zdarma jezdí. Kupříkladu v sousedním Kolíně si jízdu zdarma užívají senioři nad 70let už od začátku letních prázdnin.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Právě změna tarifu MAD měla být původně jediným bodem mimořádné jednání městských zastupitelů, které se uskutečnilo v tomto týdnu. Zastupitelé totiž chtěli stihnout dřívější termín, od kterého budou moci senioři nad 70 let jízdného zdarma využívat.

„S dopravcem se nám podařilo vyjednat a uzavřít smlouvu tak, aby bezplatné jízdné pro seniory nad 70 let platilo už od 1. srpna. To byl také důvod, proč jsme svolali mimořádné zastupitelstvo,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Pokud by se tak nestalo, projednávali by zastupitelé změnu tarifu až na řádném zasedání, které je naplánováno na 11. září. Tím pádem by si senioři na bezplatné jízdné museli počkat až do října. „Jsem velmi rád, že se nám změnu podařilo vyjednat už od 1. srpna. Slibuji si od toho, že senioři začnou autobusovou dopravu více využívat a dojde ke změně v navýšené autobusové kapacitě, která je v tuto chvíli nevyužívaná,“ uvedl Karel Koubský ml. a zdůraznil, že si váží toho, že se podařilo najít shodu, přestože návrh na změnu tarifu podali současně s kutnohorským starostou.

Ačkoliv mohlo mít mimořádní jednání městských zastupitelů hladký průběh, protože změna tarifu MAD byla nakonec jednomyslně přijata všemi přítomnými zastupiteli, jednání se nakonec protáhlo na více než dvě hodiny.

Zastupitel Radim Fedorovič totiž doplnil program jednání hned o tři body, a tak zastupitelé diskutovali také o dalších aspektech MAD v Kutné Hoře, včetně zajištění provozu v Malíně po otevření malínského nadjezdu nebo zajištění MAD elektrobusy.

Ukázalo se, že jde o témata, na nichž se mnozí zastupitelé s Radimem Fedorovičem neshodnou. Ten označil podobu návrhu jízdního řádu v Malíně, který zpracovalo vedení kutnohorské radnice, za nevyhovující. Přišel proto s jiným. „To, co předložila radnice, je osm let starý návrh, který počet spojů v Malíně ještě snižuje, to je špatný krok a osadní výbor s návrhem radnice nesouhlasí,“ prohlásil Fedorovič.

Nakonec se ale se zastupiteli shodl na tom, že bude materiál odložen a věnovat se mu budou až na zářijovém jednání zastupitelstva, stejně jako dalšímu Fedorovičovu návrhu: změně ceníku jízdného MAD Kutná Hora. V něm Radim Fedorovič nepožadoval jen jízdné zdarma pro seniory nad 70 let, ale také třeba poloviční jízdné pro seniory ve věku od 60 do 70 let nebo integraci dopravy se Středočeským krajem tak, aby město zavedlo podmínky platné v rámci Pražské integrované dopravy. Začala by tak kupříkladu platit přestupní jízdenka s platností 30 minut.

Tímto Fedorovičovým návrhem se ještě před zářijovým zasedáním městských zastupitelů budou zabývat radní tak, aby jej připravili k odhlasování, to znamená, že změny projednají s dopravcem.