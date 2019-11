Uvnitř pyramidy byla historická stavební suť s úlomky kostí. Odborníci si tak nyní lámou hlavu, čím pyramidu při skládání zpět vyplní. „Nechce se nám tam dávat zpátky suť, nepovažujeme to za etické,“ uvedla ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec.

Po té, co budou ukončeny stavební práce v místě rozebrané pyramidy, začne ji restaurátor Tomáš Král se svým týmem skládat zpět. „Přesný postup zpětného sestavování ještě není stanoven, předpokládaný termín dokončení je konec roku 2020,“ uvedl Petr Civárek ze sedlecké farnosti.

Poničené kousky kostí nebo suť tvořily více než polovinu pyramidy. „Suť uložíme na hřbitově vedle márnic. Jednou z variant je, že polámané ostatky vrátíme zpět do pyramidy, ale tak, aby byly oddělené od těch ostatních, například nějakou konstrukcí,“ popsal Cicvárek.

Kosterní pozůstatky, které neutrpěly ztrátu mechanických vlastností, budou použity při sestavování pyramidy. Uloženy byly do krabic a nyní prochází procesem mechanického čištění mimo areál kostnice. V tuto chvíli zbývá očistit a zaevidovat poslední dvě krabice.

"Po očištění jde přepravka s kostmi do vápenné vody a pak do sušáků, nad nimiž jsou ventilátory, které ostatky suší,“ popsal proces ošetřování kostí Civárek a dodal: „Pro zajímavost, do jedné takové krabice se vejde 8 lebek, 30 stehenních kostí a 80 holeních kostí. Celkově se severozápadní pyramida vešla do 1500 krabic.

34 masových hrobů

Pod prostorem severozápadní pyramidy archeologové objevili další masové hroby, jejich počet tak stoupl z původních dvaatřiceti na čtyřiatřicet. Jde o nejspodnější části hromadných hrobů, které ukrývají obětí moru či hladomoru.



„Jde o evropsky naprosto unikátní nález, dohromady je v hromadných hrobech kolem kostnice uloženo asi 1200 nebožtíků. Větší nález byl zaznamenán jen v Londýně, kde byl nalezen hrob 700 obětí moru,“ řekl archeolog Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.



Podle něj mohou archeologové v tuto chvíli s jistotou říci, že čtyři hroby pocházejí z období hladomoru v roce 1318 a jedenáct hrobů je z roku 1348 z období hladomoru. „Zbytek budeme muset vybádat,“ uzavřel Frolík.