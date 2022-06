„Předpokládaná doba obnovení dodávek na hladině vysokého napětí je během dopoledne a brzkého odpoledne. Poruchové čety zároveň pracují na obnově dodávek na hladině nízkého napětí, kdy poruchy mohou přetrvávat do večerních hodin či do následujícího dne – nicméně by mělo jít jen o jednotlivá čísla popisná, chatové oblasti a podobně," uvedla v úterý 21. června ráno mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.