„Zhruba od poloviny října již máme připraveny sypače – na každém středisku jeden – celkem 36 aut, pro případ, že by na silnicích byly zejména ranní námrazy. Pro silničáře zimní období dle zákona začíná 1. listopadu, samozřejmě s ohledem na aktuální počasí a situaci na silnicích jsme připraveni vyjet i dříve,“ uvedla mluvčí.

Zdražování, které se promítá i do cen pohonných hmot a energií, by ale podle ní rozsah zimní údržby ovlivnit nemělo. Mohou za to rámcové smlouvy, kvůli kterým dodavatelé musí posypový materiál prodávat za ceny ve smlouvě.

„Jedná se o cenu takzvaného posypového kilometru, což je sdružená cena, která kromě posypového materiálu zahrnuje pohonné hmoty či mzdové náklady. Takže obecně zdražováním rozsah zimní údržby ohrožen není,“ vysvětlila Petra Kučerová.

Jen na Kutnohorsku použijí silničáři za jednu sezonu kolem 10 tisíce tun posypové soli. „Náklady na loňskou zimní údržbu na Kutnohorsku byly 59,5 milionu korun. Tato oblast zahrnuje téměř 2500 kilometrů silnic, kde technika najela během zimní údržby 240 839 kilometrů a použila cca 11 400 tun posypového materiálu. Celkové náklady v celém kraji pak byly 420 milionů korun,“ vyjmenovala mluvčí.

Zároveň zdůraznila, že povinností silničářů není mít vždy za všech okolností silnici pro řidiče „dočista“ připravené. Ti by měli vždy přizpůsobit jízdu aktuálnímu počasí, stejně jako třeba v létě při prudkých deštích. „Podle připraveného operačního plánu zimní údržby, který je v souladu se zákonem i vyhláškou, odstraníme nebo alespoň zmírníme závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách. Řidiči tedy v zimním období musejí počítat s tím, že je třeba jezdit se zvýšenou opatrností,“ uzavřela mluvčí.

- Na oblasti Kutná Hora je na zimu připraveno 50 sypačů a 50 traktorů, 14 500 tun posypové soli a 500 tun inertního posypu



- V celém kraji pak je připraveno 170 sypačů a přes 100 traktorů, téměř 46 tisíc tun posypové soli a 41 tisíc tun inertního materiálu.