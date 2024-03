Město Kutná Hora chce v letošním roce investovat do dopravní infrastruktury desítky milionů korun. Sedlecká ulice, spojující Anenské náměstí a Štefánikovu, je spolu se sousední Mezibranskou místem, kde budou v tomto roce zahájeny opravy vozovek. Deníku to potvrdil starosta Lukáš Seifert. Stavební stroje a dělníci tam dorazí hned, jak to počasí dovolí.