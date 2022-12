Na náměstí v Čáslavi se konal charitativní běh dětí na podporu zraněných zvířat

Tu se podle Petrikoviče daří postupně zlepšovat. „Od prosince funguje ambulance léčby bércových vředů a máme v plánu otevřít dalších šest odborných ambulancí jako je například mamologická, traumatologická nebo poradna cévních a chronických ran,“ upřesnil Petrikovič. Podepsaná je v tuto chvíli také smlouva s VZP i několika menšími pojišťovnami na provoz dvou lůžek ARO.

Podle starosty města Jaromíra Strnada (ČSSD a Nezávislí) je nyní největší prioritou zprovoznění jednotky intenzivní péče, kterou pojišťovna za minulého vedení zrušila kvůli nedostatku lékařů. Zkraje roku tak chce město interní oddělení stavebně dokončit, obnovit jeho chod a zajistit mu vhodné lékařské vedení.

„Vstupujeme do jednání s pojišťovnou, máme příslib do Vánoc, že by se jednání mohlo uskutečnit a musíme domluvit podmínky otevření interní JIP,“ doplnil Petrikovič.

Dále se hodlá město zaměřit i na porodnici, kterou by chtělo pro budoucí matky zatraktivnit. Důvodem je pokles porodů v minulých letech.

Vedení města také začalo vypovídat ve velkém smlouvy, které jsou pro nemocnici nevýhodné a zbytečně navyšují náklady na její už tak ztrátový provoz. Ukončilo tak spolupráci například s personální agenturou, které byl vyplácen paušál 50 tisíc korun měsíčně, nebo s firmou pověřenou řízením krizového managementu, což stálo 85 tisíc korun měsíčně. Více než dva miliony korun ušetří špitál vypovězením smlouvy s externí IT firmou.

Získala prestižní ocenění

Podle zastupitele Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) je ale současný stav v městské nemocnici mimo jiné odrazem toho, jak funguje systém nastavení plateb pro taková malá zařízení. Pokud nemají výdělečná oddělení, je to pro ně problém. Opozice je prý každopádně připravená podílet se na tom, aby se problémy v Čáslavi vyřešily.

„Nálepky, kdo za co může, jsme si vyslechli mnohokrát a ještě je mnohokrát uslyšíme. Pojďme řešit situaci. Kvituji a oceňuji to, že otvírají chirurgie a nové ambulance. To je skvělé,“ dodal Málek.

Nemocnici se i přes všechny problémy které má, podařilo získat prestižní ocenění v celostátním projektu Nejlepší nemocnice 2022. V rámci Středočeského kraje vyhrála hned ve dvou kategoriích a to v kategorii bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů a v kategorii bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců. V oblasti hospitalizovaných pacientů obsadila nemocnice druhé místo.

Do projektu se zapojilo 148 českých nemocnic s akutními lůžky.