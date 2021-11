„Budoucí zájemci přišli s rodiči. Nastavili jsme to tak, že se nikde nekumulovali, nebylo jich na jednom místě více než deset, patnáct. Všichni museli mít nasazený respirátor. Byl jsem překvapen, kolik zájemců si naši školu přišlo prohlédnout,“ řekl Josef Vavřinec.

Letos zůstaly dveře školy otevřené do 16 hodin, příští rok by vedení školy chtělo den otevřených dveří prodloužit až do 18 hodin.

Školáci a jejich rodiče. To jsou skupiny, jež koronavirus trápí nejvíc

„Máme čtyři maturitní obory a osm učebních oborů. Je z čeho vybírat. Největší zájem je o obor kadeřník, to je každý rok stejné. Těší nás, že v poslední době je to i obor elektrikář, jak forma silnoproud, tak slaboproud, Loni nastoupilo dokonce 50 elektrikářů. Druhým rokem se nám také začíná rozjíždět zájem o obor zedník,“ popsal ředitel stoupající zájem o školu.

Vidět je to i na číslech, v září do školy nastoupilo o sto žáků více, celkově ji nyní navštěvuje 700 žáků. Rekordní byl i počet žáků přijatých do prvního ročníku, šlo celkem o 290 žáků.