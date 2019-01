Bílé Podolí /FOTOGALERIE/ - Již počtvrté byla pro školáky v Bílém Podolí největší červnovou událostí Škola v zahradě. Tentokrát v duchu olympijských her čekal na všechny zúčastněné desetiboj. Když se žáci asi před měsícem začali učit básničku s názvem Olympijská škola v zahradě, jen mlhavě si dovedli představit, co je čeká.

Po tom, co školáci vyslechli, jaké disciplíny je čekají a zhlédli jejich správné provedení na internetu, začali pilně trénovat. Ve hře byla spousta medailí a nechyběl ani pohár pro celkového vítěze. Do sportovního klání se rozhodl zapojit také celý učitelský sbor, a tak byli všichni účastníci rozděleni do šesti kategorií (čtyři žákovské a dvě dospělé).

Ve dnech 8. a 9. června zdolávali sportovci sprint, trojskok, hod kriketovým míčkem, shyby, 2 minuty skákaní přes švihadlo, dribling, leh-sedy, kliky, hod těžkým míčem a skok do dálky. V přestávkách mezi jednotlivými disciplínami počítali získané body, taktizovali a společně se také věnovali sportovní teorii. Ve skupinkách tvořili přehled atletických disciplín na LOH. Seznamovali se podrobněji s pravidly jednotlivých atletických oblastí a vyhledávali české sportovce, kteří v nich naši zemi reprezentovali či reprezentují.

Všichni se snažili o co nejlepší výsledek, sportovali v duchu fair play, vzájemně se povzbuzovali a většina aktéru zaslouženě odešla minimálně s jednou medaili. Celkový vítěz však mohl být jen jeden. Z žáků na nejvyšší počet bodů dosáhl Petr Procházka ze 4. ročníku a právem si odnesl vítězný pohár. Velká gratulace patří jemu, ale také všem malým i velkým sportovcům za předvedené výkony.

Stanislava Šindelářová