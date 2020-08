„Z poslední schůzky, kterou jsem měli s řediteli škol, vyplynulo, že školy zahájí svůj běžný provoz v úterý 1. září. Jediná nejistota panovala kolem Základní školy Malešov, kde finišovali s rekonstrukcí,“ uvedla Milada Nechojdomová z odboru školství, památkové péče a kultury Městského úřadu v Kutné Hoře. I v Malešově ale nakonec zahájení školního roku stihnou. Stejná je situace na Čáslavsku, i tady by měly všechny školy své žáky přivítat v úterý 1. září.

Na znovuobnovenou premiéru po půlroce se připravovala i největší kutnohorská základní škola. „Domnívám se, že na nový školní rok jsme připraveni, udělali jsme pro to maximum. Kvůli situaci s Covidem – 19 jsme vypracovali speciální směrnice, které jsou dostupné na webových stránkách školy. Do budovy školy budou první den smět jen žáci a rodiče prvňáčků,“ prozradila ředitelka Základní školy Žižkov Alena Kotrbová s tím, že další dny už dveře školy zůstanou zavřené i rodičům prvňáčků. „Vyzvedávat a doprovázet do třídy je bude buď učitelka, nebo asistentka. Věřím, že to děti zvládnou,“ doplnila Alena Kotrbová.

Také ostatní kutnohorské školy počítají s tím, že vstup do budovy bude první školní den umožněn pouze rodičům či zákonným zástupcům prvňáčků. Kupříkladu Základní škola T.G. Masaryka počítá s tím, že s jedním dítětem budou do školy vpuštěny maximálně dvě dospělé osoby, které by měly mít roušky.

Omezení aktivit

Školy zároveň omezí některé aktivity, ať už první školní den, nebo v průběhu celého roku. „První školní den vynecháme tradiční společnou akci v aule školy,“ uvedl ředitel Základní školy Sadová Čáslav Václav Vondra.

Na Základní škole Žižkov v Kutné Hoře počítají i se zrušením všech aktivit, které nejsou pro naplňování školního vzdělávacího programu nezbytné a při kterých zároveň dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Jde o veškeré kulturní akce, shromáždění, školní parlament, dětmi oblíbený celoškolní projektový den, vánoční besídka a prodejní výstava. Zároveň je zastavena činnost zájmových útvarů, kterých se účastní děti napříč ročníky, ať už jde o dramatický soubor či redakční seminář.

Omezení se ale dotkne i středoškoláků. Tradiční Veletrh cestovního ruchu, který pravidelně pořádá Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, bude letos bez účasti veřejnosti. Na losování veletržních stánků, které se uskuteční první školní den, se studenti musí vybavit rouškami.