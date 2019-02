Modelovat ve školce začínali s klasickou modelínou, postupem času se dostali ke keramické hlíně. Kroužek keramiky vede v mateřské škole učitelka Veronika Volejníková. Ta o letních prázdninách absolvovala týdenní kurz, ze kterého si přivezla spoustu zkušeností a nápadů. „U dětí je práce s hlínou opravdu oblíbená. Rády na ni sahají a líbí se jim, že se u toho mohou i umazat,“ říká s úsměvem.

„Nejdříve se učily hlínu v rukou zpracovat, pak tvořily hroudy a kuličky, které později začaly vymačkávat do mističek. Teď už umí vyválet pláty a dokonce je i smotat a slepit. K tomu používáme šlikr, speciální keramické lepidlo, které si děti umí zhotovit,“ popisuje učitelka pyšně, co všechno se s dětmi už naučila.

Malí tvořílci zkoušeli používat i různé glazury a engoby, kterými se takzvané keramické střepy barví. „Děti si vyrobily mističky a opatřily je i transparentní glazurou, takže z nich nyní mohou i jíst. Podle ohlasů rodičů jsou na svačinky mističky velmi oblíbené,“ prozradila Volejníková.

Aby dostali výrobky do finální podoby, museli je vozit na vypálení do Kutné Hory k Lucii Moryskové. „To bylo možné jen díky rodičům, kteří se rozhodli vypalování a dopravu finančně podpořit,“ spočítala učitelka.

Když se školka rozhodla přihlásit do grantového projektu, sepsala úvodní dopis, který kromě do Nymburka rozeslala i po místních živnostnících. Některé z nich jejich záměr zaujal natolik, že různými finančními částkami přispěli. Přidali se také rodiče nebo prarodiče dětí, a tak spolu s výhrou sesbírali částku dost velkou na to, aby pec mohli objednat.

„Pec je již objednána, instalovat by nám ji měli měsíc,“ těší se všichni. A protože trocha peněz ještě zbyla, nakoupí špachtle, válečky a hlínu, tedy vše, co je pro tvoření třeba. „Rádi bychom koupili i odlévací formy nebo hrnčířský kruh, ale to je zatím hudba budoucnosti,“ svěřila se Volejníková.

Pec bude umístěna do venkovní nevyužívané místnosti, která se vystěhuje, městys přislíbil financování nových elektrických rozvodů. „K peci se umístí také regály a v tomto směru budeme už konečně soběstační. Náklady na vypálení se nám tím sníží minimálně na polovinu,“ shrnula Volejníková.