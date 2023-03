„Vadilo mi, že školní bistro nefunguje pravidelně, i to, co nabízí. Sama mám ve škole dvě děti, tak jsem si řekla, že když to přijmu, můžu to změnit,“ říká dvaačtyřicetiletá Lucie Váňová.

Zábavná práce i relax

Bistro dala do kupy s pomocí manžela Jaroslava, který pro děti vyrobil i stylové posezení, takže už nemusí konzumovat svačiny jen „na stojáka“.

Aby zvládala práci i rodinu pomáhá jí ve školním bistru kamarádka Lucie Krejčíková, která je prý výborná kuchařka a také se stará o výrobu domácích pomazánek. „Ta práce nás baví a je to takový relax, protože obě máme tři děti. Chtěly jsme, aby i děti ve škole měly zdravé a chutné jídlo. To se nám myslím povedlo,“ poznamenala Krejčíková.

S přípravou svačin začínají hned ráno, aby bylo všechno čerstvé. Na výběr je z různých sendvičů, obložených kaiserek či ovocných kelímků. A protože šéfka bistra ráda peče, každou chvíli jsou v nabídce i domácí koláče nebo třeba speciálně pro kantory karamelové větrníky.

Velmi oblíbený je tu ale i párek v rohlíku. I tady nicméně drží Váňová, jak říká, vysokou laťku. Kupuje hlavně kvalitní párky s co nejvyšším obsahem masa.

To, že školákům v jejich bufetu opravdu chutná, je zřejmé jen co zazvoní na velkou přestávku. Během chvíle se před výdejním okénkem tvoří dlouhá fronta. „Určitě je to lepší než to bylo. Já si kupuji skoro pokaždé obloženou housku. Párek je taky dobrý. A jsem ráda, že přibyly třeba tortlily nebo třeba obložené chleby,“ vyjmenovala školačka Denisa.

Do budoucna i kavárna pro rodiče?

Velmi spokojené je s bistrem i vedení školy. Důkazem toho je fakt, že by jej ředitelka Ivana Stará chtěla povýšit i na otevřenou rodičovskou kavárnu. Rodiče prý do škol z různých důvodů moc často nechodí a ona by to ráda změnila.

„Moje představa je, že bychom se domluvili, rodiče pozvali sem do kavárny a oni by si tu mohli posedět u dobrého větrníku a diskutovat o věcech, které se týkají školy. Takový kontakt se školou by pak i pro ně byl podstatně snazší,“ vysvětlila ředitelka s tím, že jde o dlouhodobou vizi. Rodičovská kavárna by se mohla konat pravidelně a třeba i na určité téma.