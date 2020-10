Najdou se ale jídelny, jejichž provoz zůstane nepřerušen. Jednou z nich je i jídelna pro Vyšší odbornou, Střední průmyslovou a Jazykovou školu v Kutné Hoře, kterou rovněž využívají studenti kutnohorského církevního gymnázia. „Vaříme především pro zaměstnance, kteří nadále chodí do práce. Spousta pedagogů učí sice on-line, ale z budovy školy, využívají kupříkladu interaktivní tabule a další pomůcky. Je to zvláštní pocit, když člověk prochází budovou školy a vidí osamělé pedagogy v jinak prázdných třídách,“ uvedl ředitel kutnohorské průmyslovky Josef Treml.

Jídelnu budou moci nadále využívat i studenti, ale v přesně stanovený čas a za striktně daných hygienických podmínek. „Ministerstvo praví, že by škola měla umožnit sociálně slabým dostávat dotovaný oběd. My to nebudeme rozlišovat, ale studenti musí přijít ve stanovený čas a nesmí se tvořit fronty. Dohlížet na to budou vychovatelky. Oběd nebudou moci jíst v jídelně, ale dostanou ho sebou do přinesených nosičů,“ doplnil Treml, který doufá, že se po podzimních prázdninách vše vrátí do normálu. „Studenti patří do školy, osobní kontakt a prezenční výuku nic nenahradí,“ konstatoval.