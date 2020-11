Rekonstrukce Komenského náměstí je těsně před dokončením. Kromě opravy povrchu komunikací, chodníků či nové dlažby se ale náměstí dočká i jedné novinky, díky které by vegetace ve zdejším parku nemusela trpět nedostatkem vláhy suchých obdobích roku. Spolu s rekonstrukcí náměstí totiž začala i příprava projektu takzvané retenční nádrže. Ta by měla zachycovat dešťovou vodu ze střechy o ploše více jak 400 m². Střecha náleží budově Diakonie. Jde o společný nápad místních občanů a vedení města.

Diakonie Čáslav | Foto: Archiv Diakonie

„Já bych to nazval jakýmsi společným myšlením. Retenční nádrž byl další projekt, který jsme chtěli ve městě spustit, do toho přišel podnět od občanky s jejím umístěním právě do parku na Komenského náměstí. Ve stejný okamžik pak přišla se stejnou myšlenkou vedoucí odboru správy majetku Iveta Motyčková. Jsme nyní tým opravdu na jedné vlně a to je pro práci úžasně nabíjející,“ říká místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny). Retenční nádrž má kapacitu 15 m³ a je osazena čerpadlem pro její jednoduchou obsluhu a následné využití k závlaze parku.