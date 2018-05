Skvělý úspěch! Čáslavandy vyhrály druhou ligu

Praha - Již dvě kola před koncem druhé nejvyšší soutěže žen si čáslavské fotbalistky zajistily první místo a možnost postupu do první ligy. V nedělním odpoledni zvítězily v dalším nadstavbovém kole na hřišti pražského Braníku hokejovým výsledkem 5:4. A tak si na své přišli hlavně diváci, kteří tentokrát nebyli ochuzeni o góly.

Čáslavské fotbalistky.Foto: FK Čáslav

Hostující hráčky vlétly do utkání s velkou chutí a hned v úvodu šly do vedení brankou Kovaříkové, která na zadní tyči zúročila ideální přihrávku Buchtové - 0:1. V běžící patnácté minuté hry si nerozuměla Bížová s Jelínkovou, míč se dostal ke zcela volné Budošové, která pohodlně vyrovnala. Hostující hráčky však pokračovaly v nátlakové hře, která jim přinesla opět vedení po dělovce Buchtové - 1:2. Po půlhodině hry zvýšila Čápová nádhernou střelou od rohu na zadní tyč a následně do branky - 1:3. Pražanky se dostávaly do šancí díky špatným rozehrávkám čáslavských hráček, tak jako v závěru poločasu, kdy Brothánková namazala Frolkové a do kabin se šlo za stavu 2:3.

„Děvčata si byla vědoma důležitosti utkání, kdy po výhře již mohla slavit vítězství v soutěži, což některým hráčkám asi tak trochu svazovalo nohy a dopouštěly se zbytečných chyb, kdy jsme tak domácím umožnili zbytečně skórovat. Do té doby si nevytvořily takřka nic. Utkání jsme měli jinak dobře rozehrané a pod kontrolou. Na děvčatech byla vidět chuť do hry,“ shrnul první poločas jeden z čáslavských trenérů Ivo Ducheček.

I ve druhém poločase byly Čáslavandy aktivnější, byly častěji na míči a diktovaly vývoj utkání. Když pak přidaly další dvě branky Čápovou a Mádlíkovou, zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto. Čas ubíhal rychle, kdy se velmi rychle rozběhla i časomíra na hřišti, která už dávno ukazovala 90. minutu. Ale hra pokračovala. Hostující hráčky pod dojmem jasného vítězství v závěru polevily, čehož využila Frolková a dvěma góly v samotném závěru korigovala divoký výsledek na 4:5.

„Vítězství si děvčata zcela zasloužila, po celé utkání byla lepším celkem. Vytvořila si řadu pěkných akcí, góly byly ukázkové. Domácí mají snaživý tým, založený na pár individualitách, ale tentokrát jsme jim ke vstřelení branek hodně pomohli. S Jindrou musíme všem našim děvčatům pogratulovat k vítězství ve druhé lize, které si zajistily už dvě kola před koncem soutěže, což svědčí za vše. Tento kolektiv hráček je silný, má zdravý fotbalový duch, je radost je trénovat,“ zakončil Ducheček.



ABC Braník – FK Čáslav 4:5 (37., 85. a 90. Frolková, 14. Budošová – 34. a 68. Čápová, 8. Kovaříková, 18. Buchtová, 84. Mádlíková.)

Čáslav: Jelínková – Culková, Krejcarová, Karafiátová, Bížová (73. Němcová) – Brothánková (80. Frolíková), Ašenbrennerová, Čápová, Kovaříková – Buchtová (82. Grulichová), Burešová (68. Mádlíková). Trenéři Ivo Ducheček, Jindřich Vaněček.