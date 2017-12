Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Zimní Cukrářské slavnosti a adventní trhy se uskutečnily v sobotu 9. prosince v historickém centru Kutné Hory. Organizátoři odhadují, že městem prošlo během dne zhruba pět tisíc lidí.

Sladké Vánoce přilákaly do Kutné Hory tisíce lidí.Foto: Archiv ČMS

„Je těžké odhadnout návštěvnost, ale po celý den proudila centrem spousta lidí. Výstavu Ladovské Vánoce na Hrádku navštívilo za tento den více než tisíc platících návštěvníků. Z tohoto čísla lze usuzovat, že celková návštěvnost se pohybovala kolem pěti tisíc,“ vysvětluje Edita Dvorská, organizátorka akce a pracovnice Českého muzea stříbra, které bylo spoluorganizátorem akce.

„Vládla příjemná atmosféra a přálo nám i počasí. Ze všech stran – od zapojených podniků, prodejců na adventních trzích i návštěvníků, kteří přijeli z blízka i z daleka, zaznívají pozitivní reakce, jsem moc ráda, že i zimní varianta Cukrářek se vydařila,“ doplňuje ještě.





Do tohoto zimního ročníku se zapojilo 19 kaváren a cukráren a šest podniků, kde mohli návštěvníci ochutnat připravené slavnostní menu. „Sladké Vánoce vítáme, město je plné lidí a skoro si troufám říci, že za pětadvacet let, co jsem tady, jsem tolik lidí ve městě ještě neviděl,“ řekl Tomáš Dáňa, majitel jedné ze zapojených restaurací v rozhovoru pro Český rozhlas.



Adventní trhy byly připraveny na čtyřech místech v historickém centru a k zakoupení byly sladké i slané speciality – například perníčky, trdelník nebo sýrové speciality, ale také perníkové pivo s medem, medovina, svařák nebo punč. Nechybělo dárkové zboží, šperky, ručně vyráběné vánoční ozdoby nebo ozdoby z nedaleké sklářské huti v Tasicích.

Autor: Archiv ČMS

Hudba zněla z klavíru na Palackého náměstí, varhan v kostele sv. Jakuba a z chrámu sv. Barbory, tóny se nesly z trubek dechového kvarteta a z nádvoří Hrádku. Sněhulák Ferda poskakoval mezi kavárnami a adventními trhy a rozveseloval děti i dospělé. Výstavu na Hrádku navštívil i pan Josef Lada mladší (vnuk Josefa Lady) a nezapomenutelné kouzlo mělo společné zpívání koled u klavíru, do kterého se zapojili náhodní návštěvníci výstavy.



„Při květnových i těchto zimních slavnostech se naplnila hlavní myšlenka a smysl kampaně Lepší Hora. Město ožilo. Kutná Hora se stala o kousek lepším místem pro život, podnikání, pro návštěvníky, kteří k nám v tento den zavítali, Sladké Vánoce zkrátka „vytáhly“ lidi do ulic,“ říká na závěr Petr Steklý z Lepšího místa.

Edita Dvorská