Ve zrekonstruované budově, která dříve patřila řádu Voršilek, ale charita poskytuje i neméně důležitou službu sociální rehabilitace. Tu navštěvují lidé s různým postižením nebo zdravotním omezením, které jim snižuje kvalitu života a omezuje je v určitých činnostech, například v možnosti chodit do práce. Zejména osoby s chronickým duševním onemocněním mají pracovní uplatnění velmi ztížené.

Budovu od sester Voršilek charita koupila v roce 2016 a pustila se do nákladné rekonstrukce. ​„Delší dobu jsme se potýkali s nevyhovujícími prostory pro poskytování služeb pro seniory a lidi se zdravotním handicapem. Proto jsme přijali nabídku sester Voršilek na koupi staré školní budovy v ulici Jiřího z Poděbrad, kterou do roku 2008 využívalo Církevní gymnázium. Opuštěný památkový objekt se podařilo zrekonstruovat díky dotaci ze Strukturálních fondů EU z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl ředitel kutnohorské charity Robert Otruba.

Klientům je v budově k dispozici denní místnost služby sociální rehabilitace, cvičná kuchyně s jídelnou a dvorkem, textilní, výtvarná a keramická dílna a dřevodílna. „Díky větším prostorům máme sociální služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné pod jednou střechou, a to nám umožňuje přijmout více nových klientů a zkvalitnit a rozvíjet jednotlivé služby,“ ocenila vedoucí centra Markéta Machanová s tím, že centrum vyhledávají lidé s postižením a trvalou nemocí, ale i zdraví senioři, kteří se cítí osamělí.

V rámci nového objektu Střediska Přístav vznikne občerstvení s venkovním a vnitřním posezením a veřejným WC, které bude sloužit zejména pro uživatele a návštěvníky nedalekého parkoviště zájezdních autobusů. V občerstvení budou pracovat klienti střediska, čímž jim bude umožněno rozvíjet své schopnosti prostřednictvím takzvaných pracovních příležitostí na zkoušku.

Na projekt s názvem Záchranný kruh ale charita ještě shání finanční prostředky, spustit by jej chtěla příští rok. Zejména osoby s chronickým duševním onemocněním mají pracovní uplatnění velmi ztížené a zaměstnavatelé se je bojí zaměstnat. Tato možnost by tak pro ně byla ideální.

Veřejnost si celý objekt může prohlédnout v rámci Dnů otevřených dveří, a to v pondělí 20. září od 9 do 17 hodin, v úterý 21. září od 9 do 15 hodin a ve středu 22. září od 9 do 15 hodin. Komentovaná prohlídka celé budovy v ulici Jiřího z Poděbrad 289 v Kutné Hoře se uskuteční vždy v 10 a 13 hodin.