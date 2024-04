Fotku tohoto pokrmu sdílel před pár týdny na sociální síti i moderátor Honza Musil u příspěvku: „Pan manžel mě vytáhl na smažák! Dačický v Kutné Hoře, to je sázka na jistotu.“ Zmínku o stejné restauraci lze nalézt i na tripadvisor.com, americké internetové stránce věnované cestování, která se plní tipy a recenzemi lidí. „Skvělé jídlo, jsem vegetariánka a měla jsem smažený sýr, který byl úžasný,“ hodnotila po návštěvě Kutné Hory a seznámení se smažákem uživatelka Kessie.

Kutnohoráci přitom nedají dopustit v souvislosti se smažákem ani na další podniky, opakují se přitom především dva – Kozlovna a U Kata. A když je chuť velká a času málo, stačí koupit si tuto českou legendu na ulici jen tak do ruky. „Nejradši si dávám smažený sýr v housce u paní naproti Spolkovému domu. Mňam,“ přispěla do smažákového průzkumu Michaela Říhová z Kutné Hory. Kutnohorské podniky, v jejichž menu smažák neschází, nabízejí zpravidla eidam, třeba v Barboře v Kremnické ulici ale hostům dopřávají goudu a v Pizzerii v Hrnčířské jim dávají na výběr ze tří verzí, od eidamu přes uzený sýr až k hermelínu. Jak ale Deníku potvrdila tamní servírka, nejvíce je v oblibě stále klasika, tedy eidam.

Smažák byl populární už za první republiky

Velmi populární smažený sýr už za první republiky, kdy dostal oblíbenou českou přílohu, tedy tatarskou omáčku. V časech socialistických, kdy býval v hospodách jedinou vegetariánskou nabídkou, stál z dnešního pohledu pár korun. „Šest korun ve čtvrté cenové skupině, byl dost drahý, ale dávali jsme si ho,“ vrací se do minulosti Dušan Gažík z Kutné Hory, který později, na přelomu osmdesátých a devadesátých let, chodil na smažák do ruky do pražské Vodičkovy ulice – za desetikorunu. Dnešní ceny už jsou někde jinde, většinou přesahují dvě stovky.

Jak dělá smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Na jídelních lístcích podniků v Kutné Hoře lze ovšem nalézt i stogramový smažený sýr s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou za 165 korun (U Kata) nebo stopadesátigramový s hranolky a tatarkou za 199 korun (Kozlovna). Tam, kde jsou smažák, příloha a omáčka účtovány zvlášť, bývá součet zhruba mezi 220 a 240 korunami. Smažený sýr se samozřejmě dělá i v domácím prostředí. Hospodyňky mezi sebou sdílejí na sociálních sítích své zkušenosti, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Nejčastěji se opakují rady: začínat raději polohrubou moukou, vajíčka nesolit, aby neřídla, a obalovat dvakrát, chcete-li při smažení udržet roztékající se sýr v trojobalovém kabátku.