Socha koudelníka budí různé emoce

Kutná Hora /FOTOGALERIE, ANKETA/ - Před několika týdny byla slavnostně odhalena v parku Na Náměti socha koudelníka, která je inspirovaná písničkou Já jsem z Kutné Hory. Socha ale budí od začátku mezi Kutnohořany rozporuplné emoce.

V uplynulých dnech se navíc stalo něco, co debaty o ní ještě více rozdmýchalo. Někdo umístil na sochu opičí masku a tyč.Foto: Deník / Kovandová Diana

V uplynulých dnech se navíc stalo něco, co debaty o ní ještě více rozdmýchalo. Někdo umístil na sochu opičí masku a tyč. To vydrželo na soše několik dní a lidé fotografie sochy s maskou hojně na internetu komentovali. Některým z nich to přišlo úsměvné, jiným smutné.

Kutnohořané se ve velké části shodli na tom, že autor tohoto vtípku je originální v tom, že sochu nezničil, ale pouze doplnil. „Recese pokračuje. Ta srst na hlavě k tomu sváděla. Nesmí se podceňovat česká lidová tvořivost,“ zaznělo například od Jany Randíkové.

Podle Radky Frýdové to není tak špatné s maskou ani bez. „Naopak bych do toho parku umístila více takových děl, aby tam nebyl chudák osamocen a aby si zdejší lid zvykal na jinakosti,“ napsala do webové diskuze.

Množí se ale i negativní názory na neobvykle vypadající sochu. Někteří jsou znázorněním koudelníka minimálně zmateni. Jiní zase poukazují na jeho umístění. Podle nich se moderně pojatá socha do parku u tradičně vypadajícího gotického kostela nehodí. „Pro moderní umění tu máme GASK,“ argumentují v diskuzích na sociálních sítích.

Další se zase nechali slyšet, že maska, kterou neznámý vtipálek na sochu umístil, je to nejlepší na celém uměleckém díle.

Aktuálně socha Na Náměti už masku nemá. Po pár dnech ji uvedl do původní podoby Petr Steklý z kampaně Lepší místo.

„Úprava byla vtipná, ukazuje to, že celé ztvárnění je komunikativní. Zvažoval jsem, zda ponechat, nebo jak dlouho. S ohledem na povolení arciděkanství, původní nápad a v neposlední řadě autora, jsem se rozhodl masku sundat,“ poznamenal Petr Steklý a zdůraznil, že majitel si může masku vyzvednout u něj.

Byla to právě kampaň Lepší místo, která se o umístění sochy Na Náměti zasloužila. V rámci její akce Lepší Hora veřejnost zasílala své nápady na zlepšení veřejného prostoru ve městě. Mezi různými tipy a návrhy se objevila i myšlenka sochy koudelníka. Socha byla pojata netradičně, je vytvořena z provázků a jejím autorem je Petr Švolba.