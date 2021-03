„Budeme hledat možnosti spolufinancování opravy z vypsaných dotačních titulů,“ uvedla ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec Radka Krejčí.

Kvůli havarijnímu stavu musela být socha sv. Prokopa z morového sousoší před kostelem Všech svatých s kostnicí sejmuta už loni v létě. Záhy se ukázalo, že je v podstatně horším stavu, než se původně předpokládalo.

„Její zpětné umístění v exteriéru není s ohledem na zachování originálu vhodné,“ vysvětlila Krejčí s tím, že socha sv. Prokopa bude restaurována a následně umístěna do interiéru, pravděpodobně do katedrály Nanebevzetí Panny Marie nebo do nově vznikajících expozic v kostele Všech svatých.

„Protože navzdory restaurátorskému zásahu není návrat originálu na původní místo doporučen, bylo památkovým dohledem odsouhlaseno vysekání kopie sochy z kamene, která bude umístěna na místo původní sochy,“ doplnila Krejčí, podle které podstavec zůstane prázdný až do vytvoření nové sochy.

Ostatní sochy, sv. Florián, sv. Václav a sv. Vojtěch, nejsou podle restaurátora tak zásadně poškozeny jako socha sv. Prokopa, bude u nich ale nutný podrobnější průzkum s následným restaurátorským zásahem, aby se předešlo rozsáhlejšímu poškození.