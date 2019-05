Podle něj návštěvníky koncertů, plesů a dalších společenských akcí za současného stavu odpuzuje především nepříjemný zápach.

„Další jednorázová investice do Lorce není v tuto chvíli naplánována, diskutujeme o tom, že bychom rekonstrukci prováděli etapově. Řešením by byl i nějaký zajímavý dotační program,“ doplnil Viktora s tím, že ale v současné době na kulturní zařízení podobná Lorci žádný dotační titul vypsaný není.

Kulturní dům by ale další investice potřeboval. Rekonstrukci by si zasloužil zejména vchod do Lorce, který byl původně plánovaný z druhé strany. Potřebná by byla také výměna oken a zateplení.