„Vyberete e-shop, na kterém chcete nakoupit, následně naši organizaci a nakoupíte, jak jste zvyklí. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu,“ popisuje fungování projektu starostka Sokola Pavlína Šimůnková.

Možnost podpory kutnohorského Sokola už funguje a také už vynesl první peníze. „Něco málo jsme získali, zatím je to v řádu stokorun. Nějaké ceny do soutěží pro děti by to ale pokrýt mohlo,“ naznačila Pavlína Šimůnková využití peněz.

Sokol ovšem není jedinou organizací, kterou lze podpořit. Zapojena je například i Oblastní charita Kutná Hora, 7. oddíl Junáka i Rodinné centrum Špalíček.