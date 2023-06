Třináctipatrové věžáky v Malíně. Plány developera znepokojují občany i radnici

„Je to zajímavá a na Čáslav ojedinělá stavba. Ve městě je zastoupená gotika, baroko i nějaká ta secesní fasáda na městském domě, ale novostavba od architekta takového jména v čistě secesním stylu, to je výjimečné,“ říká místostarosta Sokola Lukáš Janota.

Krásný sál i unikátní krov

Sokolovna má navíc podle jeho slov jeden z nejkrásnějších cvičebních sálů nejen díky velkorysým proporcím s orchestřištěm, ale právě díky bohaté secesní výzdobě. „Pokoušíme se posunout prostor z čistě sportovního využití i do toho kulturního. Teď jsme tu měli první sokolskou tančírnu a rádi bychom obnovili pravidelné taneční, stejně jako tradici Šibřinek,“ vysvětluje Janota s tím, že výklenek pro kapelu by se jednou mohl využít jako bar s výhledem na parket.

Lukáš Janota, místostarosta Sokola Čáslav.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Kromě prostor, které jsou běžně přístupné ale ukrývá sokolovna ještě další zajímavá místa. Třeba točité schodiště v jedné ze dvou věží, kterému tady říkají Santiniovské, protože vzdáleně připomíná schodiště v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. „To kdyby se zrestaurovalo, byl by to nádherný prostor. Teď tudy nikdo nechodí, kromě správce,“ říká místostarosta. Všichni, nebo alespoň Sokolové by prý měli vědět, jak výjimečný vstup do budovy tady kromě toho hlavního ještě je.

Večerní program Královského stříbření oživila světla pochodní i rytířské souboje

Točité schodiště je také jediným přístupem ke krovu budovy. Pod mansardovou střechou pokrytou plechem s dvěma větracími věžičkami se ukrývá spletitá konstrukce dřevěných trámů se zajímavě navrženým mechanismem, který vynáší čtrnáctimetrový nosník stropu hlavního sálu. „Je to na Čáslav skutečně velkoryse navržený krov. Překvapilo nás, že už tehdy si při výstavbě vypomohli také ocelovými nosníky,“ popisuje Lukáš Janota. Součástí prostoru je i dřevěný tubus, který slouží jako ventilační průduch.

Sbírka na střechu

Ačkoli je ambiciózní projekt za zhruba 200 milionů korun v tuto chvíli mimo reálné možnosti jednoty i samotného města, Sokolové to nechtějí vzdát. Veřejná sbírka na opravu střechy, která v těchto dnech běží na portálu Donio je prý jen prvním krokem k záchraně této historické památky.

Nový obchod na Karlově: Potraviny těsně před datem spotřeby koupíte za pár korun

„V tuto chvíli máme zaměření skutečného stavu budovy a připravujeme investiční záměr. K tomu se ještě řeší statický průzkum a to všechno je podmínkou k tomu, aby se mohl vypracovat projekt, který sám o sobě bude stát hodně peněz. Jenže bez projektu další peníze neseženeme,“ vysvětlil na závěr starosta Sokola Petr Hořčička a dodal.“ Ty kroky musíme udělat, když budeme pořád na něco čekat, nebudeme mít nic.“

Zdroj: Deník/Michal BílekPrávě schodiště spolu s krovem budou hlavními lákadly exkurze, kterou Sokolové chystají v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který letos odstartuje 29. září a potrvá do 5. října. Chtějí mimo jiné i tímto způsobem upozornit na nutnost generální opravy budovy, která je od roku 1958 kulturní památkou.