Běžkaři mohou využít bezplatné parkování na parkovišti aeroklubu, přístup je umožněn přes hlavní vjezdovou bránu do areálu. V menší míře je parkování rovněž možné na ploše v okolí čerpací stanice při hlavní silnici. Z důvodů protivirových opatření ale v areálu letiště nefunguj žádné občerstvení.

Kutná Hora zvítězila v krajském kole soutěže

Kutná Hora zvítězila v krajském kole soutěže Historické město roku 2020 a postoupila tak do celostátního kola. Má tak šanci stát se prvním městem v historii, které tuto soutěž vyhrálo dvakrát. Poprvé se tak stalo v roce 2000. „Dokončili jsme kompletní rekonstrukci Vlašského dvora, zahájili přestavbu bývalé základní školy J. A. Komenského, která je zapsanou kulturní památkou, připravena je rekonstrukce Sankturinovského domu. Zkrátka památky v Kutné Hoře se opravují a renovují, ať již městské, církevní, či soukromé. Jmenovat můžeme kostnici v Sedlci, kostel sv. Jakuba a řadu dalších. V loňském roce si Kutná Hora navíc připomínala 25. výročí zápisu města na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tak kdy jindy bychom měli vyhrát,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr.

Park Vala v Čáslavi se dočká kompletní úpravy

Park Vala v Čáslavi se v budoucnu dočká kompletní úpravy. Zpracováním studie byla nyní pověřena společnost Land05, která vyhrála městem vyhlášené výběrové řízení. Cílem studie má být plán kompletních úprav všech částí čáslavského parku, tedy zpevněných i nezpevněných ploch, veřejného osvětlení a dalších věcí. Studie bude vyhotovena v průběhu první poloviny letošního roku a podle epidemiologických podmínek a aktuálních opatření plánuje čáslavská radnice uskutečnit i veřejné projednávání s obyvateli města.

Filmaři uzavřou kutnohorské ulice kvůli natáčení

Kvůli plánovanému natáčení filmu White bird budou začátkem března uzavřeny některé ulice ve městě. Od 1. do 5. března budou postupně uzavřeny komunikace Barborská, Ruthardská, Pod Hrádkem, Havlíčkovo náměstí, Jakubská, Jungmannovo náměstí, U Jelena, Žižkova brána, Havířská, Na Lávkách, Veselského, Klabalova a parkoviště u plaveckého bazénu. Podrobný rozpis uzavírek s konkrétními daty je dostupný na webových stránkách města.

Obec Zbraslavice podpoří sdružení Život plus

Zbraslavice finančně podpoří organizaci Život plus, která poskytuje tísňovou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením. Rozhodli o tom zastupitelé na svém únorovém zasedání. Organizace obdrží na provoz částku ve výši 10 tisíc korun. Život plus poskytuje mimo jiné terénní službu, jejíž uživatelé jsou napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí monitorovacího systému. Dispečink obsluhují zdravotní sestry a sociální pracovnice, jež zprostředkují okamžitou pomoc.

V Kácově bude do konce roku uzavřený most

Už od příštího týdne se musejí řidiči připravit na uzavírku kamenného mostu v Kácově, který je evidován pod číslem 12519-1. A uzavírka to bude pořádně dlouhá, potrvá prakticky až do konce roku 2021, objízdné trasy budou značeny. Demolice stávajícího mostu přes řeku Sázavu na silnici III. třídy začne v úterý 16. února, následná výstavba nového objektu pak potrvá až do 17. prosince 2021. Předpokládané náklady na výstavbu nového mostu se pohybují kolem 120 milionu korun.

Zloděj odcizil rudlík a žebřík, škoda je 11 tisíc korun

Policisté vyšetřuje případ vloupání do kůlny, ke kterému došlo v ulici Ku Ptáku v Kutné hoře. „Dosud neznámý pachatel zde vytrhl uzamčená vstupní vrátka a vešel na pozemek obydleného domu, kde u uzamčené kůlny poškodil skleněnou výplň okna a následně vypáčil dřevěné dveře kůlny a vnikl dovnitř. V objektu vše prohledal a odcizil kovový rudlík a ze zahrady volně odložený hliníkový třímetrový,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Zloděj svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 11 tisíc korun. Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud občané mohou poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, ať se obrátí na policejní oddělení v Kutné Hoře nebo na bezplatnou telefonní linku 158.