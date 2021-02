Nové rehabilitační přístroje vyšly na 1 milion korun, pořízeny byly z dotace od Města Kutná Hora.

Zručské komunikace a parkoviště se dočkaly rekonstrukce

V uplynulém roce se ve Zruči nad Sázavou rekonstruovaly komunikace, chodníky a parkoviště. Které se dočkaly proměny? „Rekonstrukce povrchu se dočkaly ulice Osvobození, část Nádražní a Na Kopečku. Stávající asfalt se odfrézoval. Práce vyšla 4,1 milionu korun,“ uvedl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer. Rekonstrukci mají za sebou také chodníky po obou stranách ulice Chabeřická. „Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tisíc korun,“ zrekapituloval zručský starosta.

Výstavba bytů v bývalých kasárnách se blíží ke konci

Nová bytová výstavba v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi se chýlí ke konci. Třiatřicet bytů z celkových třiceti čtyř už přitom našlo své majitele. V tuto chvíli zbývá k prodeji pouze poslední byt o velikosti 4+kk v pátém patře. „Nyní aktivně připravujeme další bytovou výstavbu. Znovu to bude v areálu Prokopa Holého. Připravujeme také výstavbu rodinných domů v městské části Koželuhy. Další veřejné projednávání této výstavby se bohužel z důvodu pandemie nemohlo uskutečnit, ale již brzy zveřejníme dokončenou studii, kde bude zájemcům k dispozici 28 solitérních vil, řadových domů a dvojdomů,“ prozradil místostarosta Čáslavi Martin Horský. Zdůraznil, že půjde o bydlení v zahradách, přičemž zastavěnost území bude jen kolem 17 procent.

Čáslav pořídí žací stroje, starat se budou o zeleň

V polovině týdne budou městští radní rozhodovat o dodavateli dvou komunálních žacích traktorů. „Je to další krok k vybudování chybějících technických služeb města. po zdařené změně, kdy se zrušil externí dodavatel květinové výzdoby a město získalo svou profesionální zahradnici, navazujeme dál péčí o naše město. Snažíme se vytvořit městskou nezávislost a ekonomickou výhodnost,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny). Ten zároveň doplnil, že pokračuje revitalizace v historickém centru města. „Po revitalizaci Komenského náměstí v uplynulém roce pokračujeme pokládkou kamenné dlažby a novým osvětlením na pěší zóně,“ doplnil Horský.

Město má nové pasporty on-line

Město Zruč nad Sázavou má nové pasporty v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Před dokončením je pasport komunikací. „V roce 2021 bude objednán pasport budov a hřbitovů, pak budeme mít vše na jednom místě. Systém umožňuje doplňování, zaznamenávání oprav a podobně,“ uvedl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer. Pasporty si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách města.

Zloděj z chaty odnesl vše, co mu přišlo pod ruku

Policisté vyšetřují případ vloupání do chaty, ke kterému došlo v době od 14. do 21. února v kutnohorské ulici Kaňkovská. Pachatel vyrazil vstupní vrátka na pozemek u chaty a vnikl dovnitř. „V objektu vše prohledal a odcizil mikrovlnou troubu, Hifi věž, dvě lampičky, ratanový koš na prádlo, různé nádobí, matrace Dormeo a dámské zimní bundy,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. To mu ale nestačilo. Ve spodním patře chaty pak potřísnil zdi a podlahy různými omáčkami. Celková způsobená škoda přesahuje 23 tisíc korun.