/FOTOGALERIE/ Ledová plocha zimního stadionu v Kutné Hoře se dočká nového osvětlení. Radní města se na tom shodli už v polovině prázdnin, nyní na základě výběrového řízení vybrali firmu, která má zakázku realizovat. Náklady na výměnu osvětlení mají dosáhnout 3,3 milionu korun.

Na zimní stadionu v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Rekonstrukcí dojde k instalaci nového osvětlení LED s možností plynulé regulace včetně nouzových svítidel. Výměna osvětlení už byla více než potřebná, to stávající je totiž původní a pamatuje dobu výstavby ledové plochy před devatenácti lety. Podle starosty města Josefa Viktory dojde díky nižší spotřebě elektřiny zároveň k úspoře nákladů při provozu zimního stadionu. Starosta předpokládá, že by se výměna světel měla stihnout do začátku nové hokejové sezony. Přípravná utkání a tréninky už přitom začaly.