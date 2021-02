Štědrost a solidarita, dvě slova, která přesně vystihují lednovou atmosféru ve Zruči nad Sázavou. Celkem 92 lidí darovalo 132 pytlů s oblečením lidem bez domova a lidem v tíživých situacích. V nízkoprahovém klubu Kotelna ve Zruči se totiž už loni rozhodli založit sbírku Daruj teplo, která trvala celý měsíc. Cílem bylo vybrat pro lidi bez domova a potřebné teplé zimní oblečení a deky, aby v nejhorších mrazech přečkali zimu v relativně přijatelných podmínkách.

Ze zručské sbírky Daruj teplo. | Foto: archiv Prostoru Plus

Vlna solidarity byla obrovská. „Jménem celé organizace Prostor Plus děkuji do Zruče nad Sázavou všem obyvatelům za štědrost. Velmi si jejich darů vážíme. Oblečení jsme rozdali lidem bez přístřeší a potřebným rodinám s dětmi na Kolínsku. Díky teplému oblečení a dekám zatím přežívají letošní velmi chladné počasí,“ uvedl ředitel sociálních služeb organizace Prostoru plus Martin Holeček, jehož organizace nízkoprahový klub ve Zruči provozuje.