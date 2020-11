"Letos bude otvírání svatomartinských vín neveřejné, respektujeme stávající nařízení. U mladých vín budou k dispozici odrůdy Müller Thurgau a Svatovavřinecké. Lidé budou moci ochutnat i mladá punková vína, která jsou nefiltrovaná a nečířená. Nabízet budeme odrůdy Tramín kořenný a Ryzlink Rýnský," prozradil Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora.

Tříkrálovou sbírku připravují

I přes všechna omezení spojená s koronavirem koordinační a nejistotu celý tříkrálový tým Charity ČR intenzivně pracuje na krizových plánech pro letošní sbírku. „V záměrech kutnohorské charity je především zakoupení auta pro stále se rozšiřující terénní služby středisek Atrium a Racek. Dále podpora činnosti Dobrovolnického centra, podpora prorodinných aktivit center Kopretina a Domek v Čáslavi nebo Centra Maják v Kutné Hoře,“ prozradila mluvčí Oblastní Charity Kutná Hora Marcela Mommersová.

Autobusy jezdí omezeně

Od pondělí 2. listopadu došlo k dočasnému zrušení školních autobusových spojů a k omezení provozu veřejné dopravy ve večerních hodinách. Školní spoje opět pojedou v případě zavedení školní docházky. Počet vlakových spojů v denní době je bez omezení, po 21. hodině na příměstských tratích jezdí v intervalu 60 minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendové odjezdy vlaků z Prahy jsou zrušen, stejně tak ve směru do Prahy.

Týden otevřených dveří zrušili, dovnitř se dostanete

Týden otevřených dveří nově rekonstruovaného Centra Přístav v Kutné Hoře byl zrušen. Od pondělí 30. listopadu do čtvrtka 3. prosince si ale zájemci budou moci v čase od 9 do 16 hodin nově zrekonstruovanou budovu Centra Přístav v ulici Jiřího z Poděbrad 289 prohlédnout. V centru budou poskytovány sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním a seniorům.

Farmářské trhy zkouší on line

Farmářské trhy, které se měly pravidelně konat ve Zruči nad Sázavou, vedení města na dobu nouzového stavu zrušilo. Prodávat na nich přitom měli farmáři z celého Kutnohorska. Ti ale nehodili flintu dožita a vymysleli alternativu: založili facebookovou skupinu nazvanou Zručský jarmark on-line, do které se mohou přihlásit jak prodejci, tak zájemci o nějaký domácí produkt. Ti, co chtějí nakupovat, si přes skupinu mohou objednat produkty přímo od výrobců.

Lidé opakovaně nerespektují vyhlášku o odpadech

Městští strážníci v Kutné Hoře musí opakovaně řešit události spojené s nepořádkem kolem kontejnerových stanovišť, kam lidé v rozporu s vyhláškou o odpadech odkládají objemný odpad. Hlídkou strážníků byl nepořádek zjištěn například v Městských sadech, kde narazili na rozházený komunální odpad, ošacení a objemný odpad pohovka, skříně, dřevěné desky. Strážníkům se podařilo zjistit, že se odpadu tímto způsobem zbavila třiadvacetiletá žena a stejně starý muž z nedalekého domu. Po úklidu místa byla oběma uložena pokuta příkazem na místě.