Registrace v Centrálním rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví ČR zůstává v platnosti. Jakmile budou k dispozici očkovací látky, začne nemocnice postupně termíny k objednání do centrálního rezervačního systému uvolňovat. O jejich dostupnosti budou zájemci informováni prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat PIN2 potřebný k rezervaci termínu na příslušném očkovacím místě.

Tříkrálová sbírka ve Vrdech vynesla 15 tisíc korun

I přesto, že tříkráloví koledníci nemohli letos vyjít do ulic, vypadá to, že Oblastní charita Kutná Hora, která Tříkrálovou sbírku na okrese pořádá, zkrátka nepřijde. „S potěšením konstatuji, že i s ohledem na současnou situaci se povedlo vybrat celkovou sumu 15 tisíc korun. Děkuji všem občanům, kteří přispěli na dobrou věc a členkám organizace Oblastní charita Kutná Hora,“ uvedl vrdský starosta Miloš Mlynka.

Poslední možnost odložit vánoční stromek

Obyvatelé Čáslavi mají poslední možnost, jak se téměř bez práce zbavit odstrojeného vánočního stromku. Stačí jej ve středu 27. ledna odložit do některého z prostorů kontejnerových stání ve městě. Ten den bude probíhat jejich svoz, první se uskutečnil 12. ledna. V Kutné Hoře budou mít lidé letos jeden termín navíc, kromě středy 27. ledna se budou stromky od kontejnerových státní svážet ještě ve středu 10. února. Mimo termíny svozu lze stromek odvézt do kompostárny spoelčnosti Zers v Neškaredicích.

Občané si mohou půjčit na bydlení

Až do konce února mohou občané Kutné Hory požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Jedná se o půjčky určené na opravu a údržbu nemovitostí a na nástavby či vestavby nových bytových jednotek na území města. Žadatelé si mohou půjčit na rekonstrukci jednoho objektu až půl milionu korun a to při úroku tři procenta s maximální dobou splácení 5 let. Žadatel si dobu splácení může snížit nebo zažádat o odložení splátek pokud se v průběhu let dostane do tíživé životní situace.

V Čáslavi spustili regionální linku

V Čáslavi spustili regionální linku pro pomoc s registrací seniorů do rezervačního systému očkování proti covid – 19. Lidé mohou volat na číslo 725 355 998 od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin. „Nyní systém nedovolí rezervovat konkrétní datum pro očkování v čáslavské nemocnici. Čekáme na počet přidělených vakcín, které zaneseme do systému a tím se otevře možnost přiřazení konkrétních termínů,“ uvedl místostarosta města Martin Horský.