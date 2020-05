V pondělí 25. května obnoví provozovatelé pravidelné prohlídkové okruhy zámku a o týden později 1. června nabídne Svět kostiček a panenek novou expozici a muzeum Od verpánku k Baťovi historii obuvnického průmyslu.

Čarodějné klání přenesli v Podolí do virtuálního světa

Když to letos nešlo jinak, virtuální realita musela nahradit tu pravou. A to i u tradice pálení čarodějnic. Tentokrát to byla v Bílém Podolí online soutěž, kdy na nově vytvořenou facebookovou stránku posílali děti i dospělí příspěvky zobrazující fotografie a videa čarodějných kostýmů, létajících košťat, originálních lektvarů, lákavých pokrmů a dekorací. Porota to skutečně neměla lehké, ale vítěz byl nakonec vybrán a oceněn zajímavou věcnou cenou. Pochvalu si však zasloužila všechna díla za svou originalitu a nápaditost. Za akci stáli zástupci místní základní školy a mateřinky se zastupitelstvem městyse.

Výstavou přispějí k oslavám města

Sankturinovský dům v Kutné Hoře se do neděle 21. června stal místem pobytu vzorku sbírek fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora. Veřejnost si je tam bude moci volně prohlédnout. Galerie tak chce přispět k oslavám 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu světového dědictví UNESCO. Dvacet let pak už trvá sympozium současného výtvarného umění Jenenewein, nejvýznamnější aktivita galerie. Samotná galerie se otevře prohlídkám v pondělí 11. května.

Hasiči z Lomce vrátí vstupné za zrušený ples

V březnu se měl konat v Lomci ples místních dobrovolných hasičů. Ze všeobecně známých důvodů z toho sešlo a majitelům zakoupených vstupenek nebylo dopřáno je vyměnit za očekávaný zážitek. O vloženou sumu ale nepřijdou, rozvolnění opatření umožní pořadatelům vrátit peníze. Vstupné budou vracet sobotu 23. května v klubovně kulturního domu Lomec od 16 do 19 hodin po předložení lístku.