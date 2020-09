Každý návštěvník tam může získat informace o recyklaci vysloužilého elektra, při úspěšném prokázání základních znalostí ho odměna nemine. „Každý, kdo přinese malý vysloužilý elektrospotřebič, dostane drobný dárek,“ prozradila za organizátory Eliška Paulová.

Církevní mateřská škola sv. Jakuba rozšířila prostory

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře rozšířila v průběhu prázdnin své prostory a v úterý 1. září otevřela novou třídu pro dalších 17 dětí. Stalo se tak i díky štědrosti dárců, kteří v rámci kostelních sbírek a darů přispěli za dva měsíce celkovou částkou 478 157 korun.

Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem Region

Celé září mohou zájemci ve vysílání Českého rozhlasu Region soutěžit o poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1000 korun. Stačí jen pozorně poslouchat vysílání, odhalit soutěžní zvuk a dovolat se do studia jako třetí v pořadí. Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem Region na frekvenci 100,5 FM.

Řidiči na konci prázdnin dostali pokuty za 5300 korun

Dopravně bezpečnostní akce se uskutečnily na silnicích Kutnohorska poslední prázdninový víkend. Policisté zkontrolovali celkem 165 vozidel a uložili 16 pokut v celkové výši 5300 korun. V několika případech nebyl řidič připoután bezpečnostním pásem, ve čtyřech případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla.

Policisté hledají zloděje, který se vloupal do sklepa

Policisté vyšetřují případ vloupání do sklepní kóje, ke kterému došlo zřejmě v noci na 27. srpna v Kutné Hoře. „Dosud neznámý pachatel vnikl do domu v ulici Benešova, kde v prostoru sklepa vypáčil uzamčené dveře do sklepní kóje a vnikl dovnitř. Odcizil dubový zabíjačkový vál a dětskou koloběžku. Celková způsobená škoda přesahuje jedenáct tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Policisté v této souvislosti žádají veřejnost o pomoc. „Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Kutné Hoře nebo na telefon 974 875 700 nebo na bezplatnou telefonní linku 158,“ uvedla mluvčí.