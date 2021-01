U nálezu mrtvého těla v jednom z domů ve Vocelově ulici v Kutné Hoře zasahovala policie ve čtvrtek 21. ledna večer. „V domě byla nalezena žena ročník 1946 bez známek života. Byla nařízena soudní pitva, případ je v šetření,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Nález mrtvého těla v jednom z domů ve Vocelově ulici v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Do pokladniček Tříkrálové sbírky lze přispívat do neděle

Na Kutnohorsku a Čáslavsku je stále k dispozici více než 90 zapečetěných pokladniček, do kterých mohou lidé až do neděle 24. ledna darovat peníze na pomoc potřebným v našem regionu. Kasičky jsou umístěné na veřejně přístupných místech, jako jsou úřady, lékárny, obchody, kostely nebo charitní centra. Vzhledem k pandemické situaci a letošní absenci tříkrálových koledníků vznikla také on-line sbírka. Do té mohou lidé napříč republikou přispívat až do konce dubna ZDE.