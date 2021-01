SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: V Kutné Hoře se pustili do čištění Kamenů zmizelých

Lidé se mohou zapojit do čištění Kamenů zmizelých, a to ve středu 27. ledna od 10 do 17 hodin v Kutné Hoře. Smyslem akce je vyčistit Stolpersteine, tedy Kameny zmizelých, kterých je ve městě téměř sto. Byly tam instalovány díky úsilí dr. Sevic Müller a Nadačního fondu Dagmar Lieblové v letech 2015 – 2019 na památku židovských spoluobčanů, kteří se stali oběťmi holocaustu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Tomalová

Vrchní část kamene tvoří mosazná destička se základními údaji o člověku, jehož památku má připomínat. Mosaz podléhá znečištění, které způsobuje ztmavnutí, takže kámen přestává plnit svou úlohu. Cílem akce je jednak připomenout veřejnosti smysl, za kterým jsou v Kutné Hoře Stolpersteine umístěny, ale také dát veřejnosti návod k tomu, jak mohou přispět k jejich údržbě a zachování ve stavu, kdy budou důstojnou připomínkou osob, na jejichž památku byly instalovány. Do akce se může zapojit kdokoliv, v den čištění bude v květinářství Loukales na Václavské náměstí 255 otevřeno rovněž výdejní okénko, kde budou k zapůjčení sady k čištění a také mapky s umístěním Stolpersteine. Na Václavském náměstí v Uhlířských Janovicích leží zmizelé kameny Přečíst článek › Žlebské pohádky je nová kniha Drahoše Baránka

Žlebské pohádky je název nové knihy z dílny literárního a filmařského talentu Josefa Drahoše Baránka ze Žlebů. Nejedná se o pověsti, ale o smyšlené příběhy, které se odehrávají ve Žlebech a okolí. Některé jsou inspirovány pravdivým základem. A jakou měl autor motivaci k sepsání pohádek, na kterých dále spolupracovali Milan Vinčálek, Lenka Šantrochová a Andrea Vojtíšková? „Už dlouho mám touhu natočit pohádku, která by mohla soutěžit na amatérských filmových festivalech. Bohužel, kvůli omezením to zatím není možné. Když jsem byl v karanténě, využil jsem ji k vymýšlení námětů. A jak se blížily Vánoce, dolehlo na mě jejich kouzlo a nápad zatím udělat knihu,“ vysvětlil Drahoš Baránek důvody sepsání pohádek. FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Kutnohorsku? Přečíst článek › Technik registru vozidel dočasně neúřaduje

Z důvodu karantény technici registru vozidel na Městském úřadě v Kutné Hoře dočasně neúřadují. Odbor dopravy není schopen tuto specifickou činnost zabezpečit jinými pracovníky. V případě nutnosti mohou lidé využít služeb okolních městských úřadů, například v Čáslavi či Kolíně.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu