SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Výstavu fotografií v Čáslavi přemístili na internet

/VIDEO/ Sto let Fotoklubu Čáslav. To je už pořádný důvod k oslavě. A jak nejlépe uctít toto výročí? Zajímavou akcí, v tomto případě výstavou. Podle původního plánu měla být otevřena vernisáží v pondělí 4. května ve výstavní síni na náměstí v Čáslavi. Vzhledem k situaci se však pořadatelé rozhodli, že ji zrealizují v prostředí internetu a umožní tak zájemcům pravidelným a i novým výstavu zhlédnout na svých obrazovkách. A je na co se dívat.

Výstavní fotografie Jiřího Freunda. | Foto: Fotospolek Čáslav

Díla fotografů amatérů mají vysoce profesionální nádech lásky k této zálibě. Před započetím výuky musí odevzdat čestné prohlášení Musí povinně odevzdat čestné prohlášení o tom, že nežijí ve společné domácnosti s nikým, kdo je definovaný jako riziková skupina. Až pak mohou být žáci Základní umělecké školy Kutná Hora připuštěni k výuce, která se znovu otevírá v pondělí 11. května. Samozřejmostí bude nošení roušek ve společných prostorech a desinfekce třídy po každé hodině. Noví zájemci mohou elektronicky posílat přihlášky do 10. června, termíny přijímacích zkoušek jsou předběžně stanoveny na 16. a 18. června. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Od příštího týdne zpřístupní věž i Vodácké muzeum Přečíst článek › Uctí si památku obětí války V rámci oslav u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války se na Náměstí Národního odboje v Kutné Hoře v pátek 8. května od 10 hodin uskuteční pietní shromáždění. Následně Město Kutná Hora spolu s Osadním výborem Malín uctí v 11 hodin také památku obětí malínského masakru. Vodáci mohou opět po pauze splavovat řeku Sázavu Přečíst článek ›

