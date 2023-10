Nadměrný spad mastného popílku, který zasypal některé části Kutné Hory, souvisel s testováním funkčnosti bezpečnostní klapky v místní bioelektrárně na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Deník o tom informovala společnost UCED Bio, která zařízení v areálu ČKD nyní provozuje. Událostí se už zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Kouřící komín v noci | Video: Ádrián Árendáš

Ověřování funkčnosti bezpečnostní klapky je podle manažera provozu bioelektrárny Jaroslava Hrabánka nezbytné a je součástí řady bezpečnostních opatření. Klapka totiž slouží jako pojistka pro stav, kdy by se elektrárna ocitla z nějakého důvodu bez proudu. Její nefunkčnost by totiž mohla způsobit havárii celého zařízení. „Souběhem více okolností, konkrétně kvůli větší popelnatosti paliva, v tomto případě sena, a aktuálním povětrnostním podmínkám, test způsobil větší zakouření,“ uvedl Jaroslav Hrabánek.

Záležitostí se zabývá Česká inspekce životního prostředí

Mastného prachu, který připomínal saze, si všímali lidé hlavně po ránu na zaparkovaných vozech na Karlově, Žižkově i na Šipší, a to prý opakovaně. „Teď se to děje nejvíc. Moje bílé auto bylo fakt poseté černým popelem. Kolega si dělal srandu, že to vypadá jako by tu hořel táborák,“ popsal tehdy Deníku svoji zkušenost Adrián Árendáš ze sídliště Hlouška. Navíc jak se ukázalo nešlo tak úplně o banalitu. Kutnohorská firma Unikom musela podle ředitele závodu Petra Hurycha zastavit kvůli abnormálnímu spadu popela provoz lakovny a poté odmastit asi 150 nových skladových aut.

Celou událostí se už zabývá také ČIŽP. „Naši inspektoři zahájili kontrolu, která v současnosti probíhá a není uzavřena,“ potvrdila Miriam Loužecká z tiskového oddělení ČIŽP s tím, že bližší informace proto nemůže poskytnout. Podle manažera pro komunikaci společnosti UCED Bio Davida Kovaříka není vyloučeno, že ke spadu popílku došlo i v minulosti, jde ale spíš o výjimečnou záležitost související právě s testem bezpečnostní klapky.

Technologie je zastaralá

„Její technologie je již zastaralá, ale není v našich silách modernizovat veškeré zařízení ihned. V tomto případě se bavíme o milionech,“ vysvětlil David Kovařík. Společnost UCED, která je součástí investiční skupiny Creditas, koupila teplárnu na biomasu od firmy EC Kutná Hora před více než rokem a provozuje ji pod jménem UCED Bio. Během té doby už podle Davida Kovaříka investovala do modernizace a rozšíření zařízení desítky milionů korun, včetně pořízení nového elektrokotle za 50 milionů korun.

„Stavíme se k tomu čelem, komunikujeme s městem jaká je predikce toho, aby se věc neopakovala, a celý problém řešíme s technology,“ doplnil Kovařík. Současně dodal, že popílek není nijak nebezpečný, zemědělci ho prý dokonce používají jako ekologické hnojivo. Problém je ale jeho viskozita, díky které je jakoby mastný a tak trvá déle, než se smyje z povrchů.

Společnost UCED BIO s.r.o. provozuje vlastní energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků. V topné sezoně spálí v UCED BIO 12 000 ks balíků slámy, což stačí k zásobování teplem části města Kutná Hora, tedy zhruba 4000 domácností a firem, po celou zimu.