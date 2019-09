Nový spolek vznikl v květnu tohoto roku. Má podpořit především cestovní ruch v regionu. Vznikl na základě iniciativy měst Kutná Hora a Kolín a následuje tak další turistické oblasti, které vznikají postupně napříč celou Českou republikou. Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v dané turistické oblasti.

Čáslavský starosta připustil, že vstup do něj bude pro město znamenat určité výdaje, protože každý ze členů spolku platí příspěvky. „V našem případě to znamená deset korun na každého obyvatele města,“ doplnil starosta, který bude prozatím město ve spolku zastupovat.

I tak se ale vstup města do spolku dostal souhlas. „Každá podpora turistického ruchu pro město je chvályhodná. Čáslav se má čím pochlubit. Máme například úžasný kostel, který je veřejnosti zpřístupněn. A pevně doufám, že se to tak časem bude i se synagogou. Je to jeden z taháků, který sem turistu určitě vede,“ prohlásil třeba zastupitel Daniel Mikš (ČSSD).