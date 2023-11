Zaměstnavatele nechceme poškozovat

Proč se nepočítá s aktivním zapojením do stávky, vysvětluje předseda odborové organizace odkazem na více důvodů. K těm nejpádnějším patří fakt, že v dělnických profesích je ve Foxconnu zaměstnána zhruba polovina pracovníků ze zahraničí. „Většinou neplánují setrvat v naší zemi natrvalo, a tak je tolik jako lidi v jiných firmách nezajímá, v kolika letech se u nás chodí do důchodu,“ připomněl Formánek. Jako druhý zásadní důvod vyzdvihl, že se jedná o protest proti vládě; nikoli proti zaměstnavateli. „My zaměstnavatele nechceme poškozovat,“ řekl s odkazem na fakt, že právě v nynějším období ke konci roku má firma hodně zakázek. „A uplynulý rok nebyl kapacitně naplněn tak jako v minulých letech,“ doplnil.

Podobné důvody vedly k rozhodnutí nezapojit se do stávky i v jiných firmách, kde se však počítá třeba s odznáčky nebo jinými viditelnými znameními podpory protestu. V provozech Foxconnu s výrobou elektroniky nedojde ani na to. Důvodem je podle Formánkových slov ESD režim, kdy se používá předepsané oblečení, které negeneruje elektrostatické výboje, doplněné i obuví s ověřenými elektrickými vlastnostmi. Je zakázáno mít na pracovišti cokoli navíc; to by jako zásadní porušení pravidel vnímal jak zaměstnavatel, tak zákazník. „Nesmíme tam vzít ani papír,“ konstatoval Formánek.

„Stávku ale podporujeme,“ zdůraznil. A z jeho slov plyne, že nezůstane jen u myšlenek. „Někteří naši zaměstnanci pojedou na demonstraci do Prahy, abychom se zapojili alespoň tímto způsobem,“ řekl Deníku předseda odborářů. Tuto aktivitu svých pracovníků společnost komentovat nebude, sdělil v pátek Deníku mediální konzultant pracující pro společnost Foxconn Boris Kudláček. Zaměstnanci, kteří se zúčastní demonstrace – a že tam pojedou, potvrzuje za odborovou organizaci i Martina Spilková – tak učiní v době svého volna. „Společnost se k aktivitám zaměstnanců ve volném čase nevyjadřuje,“ konstatoval Kudláček.