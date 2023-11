/INTERAKTIVNÍ MAPA/ Na pondělí 27. listopadu školské odbory vyhlásily celostátní výstražnou stávku. Netýká se peněz pro učitele, ale jedná se o boj o poměry ve školství. Mimo jiné jde o asistenty pedagogů poskytující podporu dětem, které to potřebují, či o finanční ohodnocení provozních zaměstnanců: zvláště kuchařek, školníků či uklízeček. Jde ale třeba i o počty hodin nebo postavení školních psychologů. V mapce na konci článku se můžete podívat, které školy na Kutnohorsku se ke stávce připojily.

Ilustrační foto | Foto: Jitka Krňanská

Na Kutnohorsku se řada škol do stávky zapojí, některé však naopak budou fungovat naplno; třeba s vydáním deklarace, jíž se k požadavkům stávkujících připojí a vyjádří jim podporu. Spíš jen ojediněle zůstane provoz zachován, avšak s mírnými omezeními. O tom, kde bude zavřeno a kde otevřeno, již školy žáky i rodiče informovaly. V tomto případě je třeba vědět; záleží na tom, jak se kde rozhodla většina zaměstnanců. Pravidlo, podle kterého by se dalo odvodit, zda škola zůstane otevřená, neexistuje.

Učitelé jdou do stávky, na Kutnohorsku zůstane v pondělí prázdná většina škol

Někde se navíc situace výrazně měnila, přičemž do poslední chvíle nebylo jasno. Nakonec se stalo, že mezi zavřené školy se řadí i ty, kde původně počítali s tím, že budou mít otevřeno. Přibylo ale pedagogů, kteří se postupně ke stávce přihlašovali. Podle toho, co Deník zaslechl – jde však skutečně jen o zvěsti či úsudek jednotlivců, nikoli o hlubší průzkum – postoj některých z nich ovlivnil způsob komunikace ministerstva školství v uplynulých dnech. Nebo ti váhající podlehli přesvědčování kolegů, že k tomu, aby byla stávka vidět, pouhá prohlášení nestačí; musí mít zřetelný dopad. Prý také záleží na velikosti školy: ty velké by se podle současných propočtů snad měly potýkat s méně citelnými dopady, a tak jejich kolektivy mohou mít trochu jiný pohled na věc než kolegové odjinud.