/STÁVKA UČITELŮ/ Školské odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku. Některé školy tak mohou v tento den zůstat zavřené, jiné stávku podpoří třeba jen symbolicky. Jestli se do stávky zapojí i personál mateřských, základních a středních škol na Kutnohorsku bude ale zřejmé až v průběhu příštího týdne.

Ilustrační foto | Foto: Martin Nič

Z reakcí většiny námi oslovených ředitelů zatím vyplývá, že o tom, jestli se škola do stávky připojí nebo ne, budou teprve jednat. Naopak jasno v tom má už nyní vedení Střední zemědělské školy v Čáslavi. „My odbory nemáme, já o tom ani nic nevím, takže stávkovat neplánujeme,“ řekl ředitel školy Jaromír Horníček.

Ušetřit se dá na úřednících, školy ať nechají být

Ředitel Střední průmyslové školy v Kutné Hoře Josef Treml je přesvědčený, že jakékoli omezování peněz pro školství je špatně. Proto pokud odborová organizace příští týden rozhodne ve prospěch stávky, připojí se celá škola a 27. listopadu se nebude vyučovat. „Školství je jediný systém, který bude ten stát nějakým způsobem posunovat dál. Já osobně si myslím, že se dá ušetřit třeba na úřednících na ministerstvu školství a také máme spoustu neziskovek. Ať peníze neposílají tam a nechají státní školy žít,“ uvedl Josef Treml.

Na rozvoj školství na Kutnohorsku se díky Eduzměně jezdí dívat experti odjinud

Ředitel Gymnázia a SOŠPg v Čáslavi David Tichý se zase domnívá, že stávka v termínu, který není takzvaně systémově citlivý, nic nevyřeší. „Ten dopad bude nepříjemný pro rodiče, nikoli pro školství. Pokud by se stávka uskutečnila v termínu přijímaček bylo by to určitě zajímavější,“ konstatoval David Tichý s tím, že s odborovou organizací bude teprve jednat a v tuto chvíli ještě nezná postoj většiny kantorů. Důvody ke stávce nicméně považuje za zásadní až devastující. „Respektuju rozhodnutí každého ze svých zaměstnanců. Pokud ale nebudu schopen zabezpečit dozor pro žáky, kteří do školy přijdou nebo přijít musí, tak v ten moment budu muset školu zavřít,“ dodal Tichý.

O všem se bude teprve jednat

Jasno zatím nemají ani některé základní a mateřské školy. Například ředitelka Základní školy Kamenná stezka Andrea Melechová Ruthová Deníku potvrdila, že sbor bude ve věci teprve jednat a uvidí se, kolik lidí je pro a kolik proti. Podobně se vyjádřila i ekonomka příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora Petra Matzová. „Zatím jsme to ještě neřešili, ale budeme se tím určitě zabývat. Máme celkem devět školek a paní ředitelka bude chtít vyjádření od každé z nich,“ upřesnila Petra Matzová.